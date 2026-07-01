ปุยฝ้าย AF เปิดคลิปนาทีคลอดลูกสาวคนแรก “น้องชิลลี่” ด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่บล็อกหลัง-ไม่ยาชา

ปุยฝ้าย AF คลอดก่อนกำหนดเมื่อ 27 มิ.ย. 69 สามีตาม เธียรวิชญ์ อยู่เคียงข้างตลอด เผยคลิปนาทีซึ้งผ่านอินสตาแกรม
ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล นักร้องและนักแสดงสาว หรือที่รู้จักในชื่อ ปุยฝ้าย AF4 คลอดลูกสาวคนแรกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ตั้งชื่อลูกว่า “น้องชิลลี่” (Baby Chilii) โดยคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่บล็อกหลัง ไม่ใช้ยาชา
ปุยฝ้ายเปิดเผยผ่านอินสตาแกรม @faaaiiii_natapat ว่าลูกสาวมาก่อนกำหนดที่คาดไว้ ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เธอเขียนแคปชั่นต้อนรับลูกว่าผ่านการคลอดมาได้จริง ๆ และยินดีต้อนรับลูกสาวสู่โลกใบใหญ่ ก่อนหน้านี้ตลอดช่วงตั้งครรภ์ ปุยฝ้ายมักอัปเดตโมเมนต์ผ่านโซเชียลมีเดียให้แฟนคลับติดตามอย่างต่อเนื่อง
“ความเจ็บปวดที่งดงามที่สุดในชีวิต แม่จะเรียนรู้ทุกอย่าง จะเติบโตไปพร้อมหนูนะคะ “ชิลลี่ล์” เด็กน้อยแก้มแดงของแม่🤍 @baby_chilii“
ในคลิปนาทีคลอดที่โพสต์ตามมา ปุยฝ้ายมีสีหน้าเจ็บปวดชัดเจน แต่ยิ้มด้วยความปลื้มใจทันทีที่เห็นหน้าลูก เธอเผยความรู้สึกว่าการคลอดธรรมชาติทรมานแต่คุ้มค่า และหากมีลูกอีกครั้งจะขอบล็อกหลัง ด้าน ตาม เธียรวิชญ์ ศักดาพร สามี เฝ้าอยู่ข้าง ๆ ตลอดกระบวนการ บอกว่าสงสารภรรยาจนเกือบร้องไห้ตาม แต่พอเห็นหน้าลูกความรู้สึกนั้นก็หายไป
หลังคลอดได้ 4 วัน ปุยฝ้ายโพสต์ภาพคู่ลูกสาวพร้อมข้อความถึงน้องชิลลี่ ว่าจะอยู่เคียงข้างไปตลอดแต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตลูก นอกจากนี้ยังโพสต์คลิปขณะพยาบาลสอนอาบน้ำให้ลูกเป็นครั้งแรก สร้างความน่ารักและได้รับการแสดงความยินดีจากแฟนคลับจำนวนมากในโซเชียลมีเดีย
“ทานมื้อเช้ากันค่ะพี่พี่🤍 หนูลืมตาบนโลกนี้มา 4 วันแล้ว ค่อยๆเติบโต ค่อยๆเรียนรู้ …. นะลูกชิลลี่ล์ แม่จะอยู่เคียงข้างหนูไปตลอด แต่แม่จะไม่ก้าวก่าย แม่จะขอโทษหนูได้เสมอ เพราะแม่ไม่ได้ถูกต้องทุกอย่าง แม่จะให้หนูใช้ชีวิต แต่แม่จะไม่ใช้ชีวิตหนู…เอ็นดูที่สุดต้าวแก้มแดง @baby_chilii”
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ขณะนี้ครอบครัวใหม่ของปุยฝ้ายและตาม เธียรวิชญ์ อยู่ระหว่างการพักฟื้นและปรับตัวกับสมาชิกใหม่ คาดว่าจะมีการอัปเดตความน่ารักของน้องชิลลี่ต่อเนื่องผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของครอบครัว
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