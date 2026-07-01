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สลด นางงามเวทีดัง ดับใต้ซากตึก แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา โศกนาฏกรรมพรากชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 12:00 น.
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มิสแกรนด์ออลันโด 2025 แผ่นดินไหวเสียชีวิต

กองประกวดแจ้งข่าวเศร้า Skarlent Rodriguez มิสแกรนด์ออลันโด 2025 เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยกย่องนางงามแห่งความเมตตา สร้างแรงบรรดาลใจให้ผู้คน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพจ missgrandflorida ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้ากรณีการเสียชีวิตของนางงามสาว Skarlent Rodriguez มิสแกรนด์ออลันโด 2025 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ระบุข้อความอาลัยว่า “หัวใจสลายเกินกว่าจะหาคำใดมาบรรยายกับโศกนาฏกรรมที่เกินจะคาดคิด ไม่มีคำพูดใดที่สามารถถ่ายทอดความโศกเศร้าที่ครอบครัวของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความรัก คำอธิษฐาน และกำลังใจที่ส่งให้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ขอความกรุณาให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจถึงครอบครัวของ Skarlent ต่อไป หากท่านสามารถช่วยเหลือได้ โปรดสนับสนุนพวกเขาผ่านทาง GoFundMe ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความสูญเสีย ขอให้จิตวิญญาณอันงดงามและมรดกที่ Skarlent ทิ้งไว้ สถิตอยู่ในใจของเราตลอดไป”

มิสแกรนด์ออลันโด 2025 เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว
ภาพจาก Instagram : missgrandflorida

จากนั้นร่ายยาวประวัติของนางงามสาวก่อนจากไปจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ระบุว่า “Skarlent Rodriguez ผู้ครองตำแหน่ง Miss Grand Orlando 2025

ร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่สวยงามที่เธอได้แบ่งปันร่วมกับเราตลอดการเดินทางในฐานะ Miss Grand Orlando 2025 เธอจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจดจำของครอบครัว Grand ตลอดไป

Skarlent คือตัวแทนของความสง่างาม ความเมตตา ความเข้มแข็ง และความอ่อนโยน ในฐานะอดีต Miss Grand Orlando เธอคือตัวแทนของคุณค่าแห่งความมั่นใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการสร้างพลังที่องค์กรของเรายึดมั่นอย่างภาคภูมิใจ รอยยิ้มที่เปล่งประกาย จิตวิญญาณที่อบอุ่น และทัศนคติเชิงบวกที่ไม่เคยสั่นคลอนสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเจอทั้งบนเวทีและนอกเวที

เราไม่ได้จดจำเธอในด้านความงามและความสำเร็จ แต่รวมถึงวิธีที่เธอช่วยยกระดับจิตใจผู้อื่น การวางตัวที่ความสง่างามและเปี่ยมด้วยแสงสว่าง เรื่องราวของของเธอจะยังคงอยู่ในใจของเพื่อน ๆ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว Miss Grand Florida

ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ กองประกวด Miss Grand Florida ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว เพื่อน ๆ และบุคคลอันเป็นที่รักของ Skarlent เราขอยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาด้วยความสามัคคี ความรัก และคำอธิษฐาน ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียอันเจ็บปวดนี้

เราขอเชิญชวนให้ทุกคนในชุมชนร่วมรำลึกถึงความทรงจำของเธอด้วยความเมตตาและให้เกียรติ และขอให้ช่วยกันส่งกำลังใจไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ท่านสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเธอได้ที่ GoFundMe”

มิสแกรนด์ออลันโด 2025
ภาพจาก Instagram : missgrandflorida
miss grand orlando 2025 เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : missgrandflorida
miss grand orlando 2025 เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
ภาพจาก Instagram : missgrandflorida
มิสแกรนด์ออลันโด 2025-3
ภาพจาก Instagram : missgrandflorida

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 12:00 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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