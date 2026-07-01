น่ากังวล! งบประมาณปี 70 รายจ่ายทะลุ 73.6% “ห่วงคนโกง จะไม่เหลือเงินให้โกง”

ส่องโครงสร้าง งบประมาณปี 2570 รายจ่ายประจำพุ่งแตะ 73.6% สวนทางงบลงทุนพัฒนาประเทศลดฮวบ 8.4% นักวิชาการหวั่นรัฐโตเกินตัวจนไม่เหลือเงินพัฒนา
รศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Torplus Yomnak แสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยเฉพาะสัดส่วนของรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงต่อการพัฒนาประเทศ
จากภาพตารางวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พบข้อมูลสำคัญว่า
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รายจ่ายประจำปี 2570 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า 5.0% คิดเป็นมูลค่า 2,786,367.1 ล้านบาท หรือสูงถึง 73.6% ของงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งหมด
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รายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นงบประมาณสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ กลับลดลงถึง 8.4% คิดเป็นมูลค่า 789,171.5 ล้านบาท หรือเหลือสัดส่วนเพียง 20.8% ของงบประมาณรวมเท่านั้น
ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ตั้งข้อสังเกตว่า หากโครงสร้างภาครัฐไทยยังมีขนาดใหญ่และขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานไม่เพิ่มตาม อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ต้องเสียไปกับผู้ที่ทุจริตสอบเข้ามาทำงาน ประเทศจะเหลือเงินไปใช้ในการพัฒนาลดลง
นอกจากนี้ยังได้สะท้อนมุมมองเชิงประชดประชันไปถึงกลุ่มการเมืองที่มุ่งเข้ามาทุจริตงบประมาณแผ่นดินว่า ในอนาคตเม็ดเงินที่จะเหลือให้ทุจริตผ่านโครงการลงทุนต่าง ๆ จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ ตามสัดส่วนงบลงทุนที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการแก้ไขปัญหารูปแบบโครงสร้างงบประมาณดังกล่าว
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