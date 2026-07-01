บันเทิง

อาการน่าห่วง! โรสแมรี่ เผยลูกชายป่วยหนัก อาเจียนเป็นเลือด ต้องส่งรักษาด่วน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 11:23 น.
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อาการน่าห่วง! โรสแมรี่ เผยลูกชายป่วยหนัก อาเจียนเป็นเลือด ต้องส่งรักษาด่วน

อาการน่าห่วง! โรสแมรี่ อดีตนักร้องดัง เผยลูกชายป่วยหนัก เลือดออกในช่องท้อง จนอาเจียนเป็นเลือด ต้องส่งรักษาด่วน วอนสังคมช่วยเหลือ

ทำเอาแฟนคลับและคนเป็นแม่หัวใจแทบสลาย เมื่อต้องเจอเรื่องบีบหัวใจครั้งใหญ่ หลังจากที่ โรสแมรี่ คาฮันดิง อดีตนักร้องชื่อดัง โพสต์ภาพลูกชายขณะกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ผ่านเฟซบุ๊ก Rosemarie Cahanding โดยระบุว่า “เรื่องใหญ่เลย อาเจียนเป็นก้อนเลือด แสดงว่ามีเลือดออกในช่องท้อง ถ้าไม่แอดมิท น้องอาจไม่รอด

รอทำเครื่องสิทธิ์บัตรทองรอเอกสารอะไรไม่ทันแล้ว แบบนี้น้องอาจไปได้ตลอด คุณพระคุ้มครองนะลูก มีคนกำลังไปรับน้องไป รพ รามาเป็นการด่วน เพราะแม่แว้นไปไม่ไหว น้องหนักมากแล้ว”

ลูกชายโรสแมรี่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล
FB/ Rosemarie Cahanding

ต่อมาระบุว่า “ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ค่ะ แต่ตอนนี้ต้องเช็คเยอะน่าจะเลือดออกมากในช่องท้อง ความดันตกเป็นลมไปแล้ว แต่หมอบอกเช็คละเอียดหรือขั้นผ่าตัดด่วนอาจจะมีส่วนต่าง ใจคอไม่ดีเลย”

ก่อนหน้านี้ โรสแมรี่ เผยว่า ลูกชายของเธอมีอาการอาเจียนเป็นก้อนเลือด นอกจากนี้ยังมีอาการเลือดออกในช่องท้อง ความดันตก จนต้องเข้าห้องฉุกเฉิน ซึ่งโรสแมรี่ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะลูกชายมีอาการปวดท้องจนอาเจียนออกมา โดยล่าสุดอาการยังคงวิกฤต ต้องดน้ำและอาหาร

โรสแมรี่อัปเดตอาการลูกชายล่าสุด
FB/ Rosemarie Cahanding

ล่าสุด โรสแมรี่ โพสต์ข้อความระบุว่า “แทคมือเปลี่ยนเวรกลับบ้านกินยาเพราะป่วยเหมือนกัน เสียงก้องอยู่ในหู ผมอยากไปโรงเรียนให้คุณแม่ภูมิใจ ผมอยากได้คะแนนดี ๆ มาให้คุณแม่ดู ฝืนตัวเองเป็นเดือน ๆ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ไหวเพียงเพราะแม่พูดว่าถ้าไหวก็ไป จะได้มีสิทธิ์สอบ

ทุกครั้งที่ป่วยต้องรับกลับก็ขอโทษที่ผมป่วย ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนเสียเงิน พอไปหาก็บอกถอดสายเถอะกลับไปนอนที่บ้านไม่เสียค่ายา แม่ไม่โกรธที่ต้องป่วย แม่ไม่เคยกดดันให้หนูต้องเรียนดีเด่น ต้องเกรดสูง ๆ แม่แค่อยากให้หนูแฮ้ปปี้ที่ได้ไป รร เมื่อวานให้พี่ตั้งไปรับหนูที่ รร แล้วไป รพ ก่อนเพราะแม่ก็ป่วย แม่จะไปหาตอนมืดหนูก็ส่งข้อความมาว่าไม่ต้องมานะครับ

ผมห่วงคุณแม่ขับรถ เดี๋ยวไม่สบายอีก ผมอยู่เองได้ หนูต้องห่วงแม่ขนาดนี้เลยเหรอ รู้สึกผิดนอนไม่หลับเลย ไม่ว่าหนูจะได้เกรดอะไร คะแนนเท่าไหร่ แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเสมอ หนูไม่ต้องกลัวเพราะแม่ไม่เคยผิดหวังอะไรเลย miss you makmak laew!!! ใกล้จะวันเกิด 14 ขวบแล้ว หายเร็ว ๆ แล้วเรามาเป่าเค้กกันสองคนนะลูกเหมือนทุกปีที่ทำ เงียบแต่ไม่เหงาเพียงแค่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนะครับคนดี”

FB/ Rosemarie Cahanding

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โรสแมรี่ ได้โพสต์เปิดรับบริจาคเนื่องจากไม่มีเงิน หมดเนื้อหมดตัว และต้องการความช่วยเหลือเพื่อนำเงินไปรักษาลูกชาย

FB/ Rosemarie Cahanding
FB/ Rosemarie Cahanding

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 11:23 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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