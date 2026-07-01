ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.ค. 69 ผลรางวัลออกช่วงบ่ายวันนี้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมประกาศผลสลาก N3 งวด 1 ก.ค. 69 อ้างอิงเลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 ของสลากหกหลัก เช็กผลผ่านแอปเป๋าตังได้ทันทีหลังประกาศ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมประกาศผลสลากตัวเลขสามหลัก หรือหวย N3 งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ในช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ถือสลาก N3 ตรวจผลได้ทันทีหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านแอปเป๋าตัง
หวย N3 คือสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ เลือกตัวเลขได้เอง 3 หลัก ตั้งแต่ 000 ถึง 999 ซื้อผ่านแอปเป๋าตังหรือร้านค้าโครงการสลาก 80 ทั่วประเทศ ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน อ้างอิงผลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบหกหลักงวดเดียวกัน
ผลรางวัลสลาก N3 งวด 1 ก.ค. 2569
เลขรางวัลสามตรง
- เลข 3 ตัวตรง 495 รางวัลละ 1,650 บาท
เลขรางวัลสามสลับหลัก
- เลข 3 ตัวสลับหลัก 459, 549, 594, 945, 954 รางวัลละ 458 บาท
เลขรางวัลสองตรง
- เลข 2 ตัวตรง 62 รางวัลละ 480 บาท
เลขรางวัลพิเศษ
- เลขรางวัลพิเศษ 495000011496 รางวัลละ 808,232 บาท
รางวัลหวย N3 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลสามตรง อิงเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 แบบตรงหลัก รางวัลสามสลับหลัก อิงเลขชุดเดียวกันแต่สลับตำแหน่ง รางวัลสองตรง อิงเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลแจ็กพอตพิเศษจากเลขซีเรียลนัมเบอร์ 12 หลักที่แนบมากับสลากแต่ละใบ
ผู้เล่นตรวจผลได้ 2 ทาง เปิดแอปเป๋าตัง ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากถูกรางวัล กดรับเงินผ่านแอปได้ทันที หรือรอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักประกาศอย่างเป็นทางการก่อน แล้วนำเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัวมาเทียบกับสลาก N3 ในมือ
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