ภาพหดหู่! หลังคากวดวิชาถล่มเด็กดับ 14 ศพ พ่อแม่ใจสลาย ลูกไม่ได้กลับบ้าน
ภาพสลด หลังคาสถาบันกวดวิชาถล่มทับเด็กเสียชีวิต 14 ราย ช็อกพบร่างอายุน้อยสุด 5 ขวบ เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซาก ตรวจพบสภาพหลังคาทรุดโทรม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสลด กรณีหลังคาสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ในเมืองลาฮอร์ ทางตะวันออกของประเทศปากีสถาน พังถล่มลงมาทับนักเรียนและครูส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตถึง 14 ราย
หน่วยกู้ภัยรัฐปัญจาบระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง พบร่างเด็กอายุตั้งแต่ 5 ถึง 16 ปี และพบครูผู้หญิงอายุ 30 ปีติดอยู่ใต้ซากอาคาร สถานีโทรทัศน์จีโอนิวส์แพร่ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเครื่องแบบและชาวบ้านใช้พลั่ว รวมถึงใช้มือเปล่าช่วยกันขุดดินและเศษซากอาคารที่พังถล่มลงมาบางส่วน
อัซมา โบคารี รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศรัฐปัญจาบ เผยรายงานเบื้องต้นระบุว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นสถาบันกวดวิชาที่ไม่จดทะเบียน ลักลอบเปิดสอนในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลซึ่งมีสภาพหลังคาทรุดโทรม สถาบันลักษณะนี้พบเห็นได้ทั่วไปในปากีสถาน พ่อแม่มักส่งลูกหลานมาเรียนพิเศษนอกเวลาเรียนปกติ พร้อมยืนยันว่าหากพบการละเมิดกฎหมายหรือความประมาทเลินเล่อจะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ลุงของหนึ่งในผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า สภาพหลังคาอาคารค่อนข้างแย่ ก่อนเกิดเหตุมีคนงานกำลังซ่อมแซมกระเบื้องอยู่ด้านบนในขณะที่เด็กกำลังนั่งเรียนหนังสือจนกระทั่งหลังคาพังถล่มลงมา
ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว 2 ราย ฝั่ง มัรยัม ข่าน กรรมาธิการเมืองลาฮอร์ ประกาศชัดเจนว่าจะเร่งสอบสวนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษ
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เหตุอาคารและหลังคาถล่มมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถาน สาเหตุหลักมาจากมาตรฐานความปลอดภัยต่ำและการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เคยเกิดเหตุอาคาร 5 ชั้นถล่มในย่านลียารี เมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บอีก 10 ราย
ข้อมูลจาก : theguardian
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