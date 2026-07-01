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ภาพหดหู่! หลังคากวดวิชาถล่มเด็กดับ 14 ศพ พ่อแม่ใจสลาย ลูกไม่ได้กลับบ้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 11:33 น.
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หลังคาสถาบันกวดวิชาปากีสถานถล่มทับเด็กดับ 14 ศพ
ภาพจาก : AP

ภาพสลด หลังคาสถาบันกวดวิชาถล่มทับเด็กเสียชีวิต 14 ราย ช็อกพบร่างอายุน้อยสุด 5 ขวบ เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซาก ตรวจพบสภาพหลังคาทรุดโทรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสลด กรณีหลังคาสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง ในเมืองลาฮอร์ ทางตะวันออกของประเทศปากีสถาน พังถล่มลงมาทับนักเรียนและครูส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตถึง 14 ราย

หน่วยกู้ภัยรัฐปัญจาบระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง พบร่างเด็กอายุตั้งแต่ 5 ถึง 16 ปี และพบครูผู้หญิงอายุ 30 ปีติดอยู่ใต้ซากอาคาร สถานีโทรทัศน์จีโอนิวส์แพร่ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเครื่องแบบและชาวบ้านใช้พลั่ว รวมถึงใช้มือเปล่าช่วยกันขุดดินและเศษซากอาคารที่พังถล่มลงมาบางส่วน

อัซมา โบคารี รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศรัฐปัญจาบ เผยรายงานเบื้องต้นระบุว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นสถาบันกวดวิชาที่ไม่จดทะเบียน ลักลอบเปิดสอนในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลซึ่งมีสภาพหลังคาทรุดโทรม สถาบันลักษณะนี้พบเห็นได้ทั่วไปในปากีสถาน พ่อแม่มักส่งลูกหลานมาเรียนพิเศษนอกเวลาเรียนปกติ พร้อมยืนยันว่าหากพบการละเมิดกฎหมายหรือความประมาทเลินเล่อจะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้มีส่วนรับผิดชอบ

ลุงของหนึ่งในผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า สภาพหลังคาอาคารค่อนข้างแย่ ก่อนเกิดเหตุมีคนงานกำลังซ่อมแซมกระเบื้องอยู่ด้านบนในขณะที่เด็กกำลังนั่งเรียนหนังสือจนกระทั่งหลังคาพังถล่มลงมา

หลังคากวดวิชาปากีสถานถล่ม
ภาพจาก : AP

ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว 2 ราย ฝั่ง มัรยัม ข่าน กรรมาธิการเมืองลาฮอร์ ประกาศชัดเจนว่าจะเร่งสอบสวนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษ

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เหตุอาคารและหลังคาถล่มมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถาน สาเหตุหลักมาจากมาตรฐานความปลอดภัยต่ำและการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เคยเกิดเหตุอาคาร 5 ชั้นถล่มในย่านลียารี เมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บอีก 10 ราย

พ่อแม่ใจสลายหลังคาสถาบันกวดวิชาถล่มทับเด็กดับ
ภาพจาก : AP
รองเท้าของเด็กในสถาบันกวดวิชาปากีสถาน
ภาพจาก : AP
พ่อแม่ใจสลายหลังคาสถาบันกวดวิชาถล่มทับเด็กดับ-3
ภาพจาก : AP
พ่อแม่ใจสลายหลังคาสถาบันกวดวิชาถล่มทับเด็ก-2
ภาพจาก : AP
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหลังคาสถาบันกวดวิชาถล่มทับเด็กดับ
ภาพจาก : AP
เจ้าหน้าที่ค้นหาคนรอดชีวิตหลังคากวดวิชาเปากีสถานถล่ม
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : theguardian

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 11:33 น.
77
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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