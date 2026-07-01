MU ขอนแก่น ประกาศยุติสถานะ ‘แบม ไพลิน’ จากการเป็นผู้เข้าประกวด พบทำผิดเงื่อนไข

กอง MU ขอนแก่น ประกาศยุติสถานะ ‘แบม ไพลิน’ จากการเป็นผู้เข้าประกวด หลังตรวจพบทำผิดเงื่อนไข ลงประกวดจังหวัดอื่น โดยไม่แจ้งให้กองประกวดทราบล่วงหน้า
วงการประกวดนางงามเวทีใหญ่มีเรื่องให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันต่ออีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ ทางกองประกวด Miss Universe Khon Kaen (มิสยูนิเวิร์สขอนแก่น) ได้ออกมาโพสต์ประกาศด่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 ก.ค. 69) สั่งยุติสถานะการเป็นผู้เข้าประกวด MU ขอนแก่น ของ “แบม ไพลิน วงษา” หลังจากตรวจสอบพบกระทำผิดเงื่อนไขโดยการ ลงสมัครเข้าร่วมประกวดในจังหวัดอื่น ระหว่างที่ยังคงสถานะเป็นผู้เข้าประกวดของ Miss Universe Khon Kaen 2026 และไม่มีการแจ้งให้กองประกวดทราบล่วงหน้า
“ประกาศ
เนื่องจากการคัดเลือกผู้เข้าประกวดในปีนี้ กองประกวดเปิดรับสมัครเพียง 12 ท่าน เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้
เพื่อรักษามาตรฐาน ความเสมอภาค และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อตกลงของการประกวดฯ ทางกองประกวดขอแจ้งยุติสถานะการเป็นผู้เข้าประกวดของ คุณไพลิน วงษา
เนื่องจากตรวจพบว่ามีการลงสมัครเข้าร่วมประกวดในจังหวัดอื่น ในระหว่างที่ยังคงสถานะเป็นผู้เข้าประกวดของ Miss Universe Khon Kaen 2026 โดยมิได้มีการแจ้งให้ทางกองประกวดรับทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน
ทางกองประกวดจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครในลำดับถัดไปที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวดต่อไป”
เมื่อทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปตรวจสอบในบัญชีโซเชียลของ แบม ไพลิน ก็ได้ทราบว่าโพสต์ล่าสุดของเธอที่ปักหมุดเอาไว้ เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา เป็นภาพโปสเตอร์แนะนำตัวผู้สมัครเข้าร่วมเวที มิสยูนิเวิร์ส มหาสารคาม – สกลนคร 2026 โดย แบม ไพลิน ระบุแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้ว่า
“ROAD TO MISS UNIVERSE SAKONNAKORN MAHA SARAKHAM 2026
“When the light finds you, your true power becomes impossible to ignore.”
“เพราะเป้าหมายของแบม คือการได้ไปเดินบนเวทีใหญ่ พร้อมกับความฝันของตัวแบม ทีมพี่เลี้ยง ลูกสาว ครอบครัว และแฟนๆ ของแบม กับการประกวด Miss Universe 2026 เริ่มต้นกันที่ มหาสารคาม – สกลนคร 2026 เก็บตัวผู้เข้าประกวด – ทำกิจกรรมกองประกวด 2-3 กรกฏาคม 2569
Final Competition (วันประกาศผล) 4 กรกฏาคม 2569 ที่ โรงแรม อิมพิเรียล สกลนคร เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026
- นางงาม อ้าง สปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิด-ทำร้าย ล่าสุดกองประกวด MU ระยอง ออกแถลงการณ์แล้ว
อ้างอิงจาก : FB มิสยูนิเวิร์สขอนแก่น – Miss Universe Khon Kaen, IG bamphailinws
ติดตาม The Thaiger บน Google News: