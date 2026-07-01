ญี่ปุ่น แก้กฎหมายราชวงศ์ “เจ้าหญิง” คงฐานันดรได้ แม้แต่งงานกับสามัญชน
ญี่ปุ่นไฟเขียวแก้กฎหมายราชวงศ์ครั้งประวัติศาสตร์ เปิดทาง “เจ้าหญิง” คงฐานันดรได้แม้แต่งงานกับสามัญชน
รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยราชสำนัก เพื่อแก้ปัญหาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้อนุมัติร่างดังกล่าว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันเดียวกัน ตั้งเป้าให้ผ่านความเห็นชอบภายในสมัยประชุมนี้
สาระสำคัญของร่างแก้ไขประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก คือ การเปิดให้สมาชิกราชวงศ์หญิงยังคงสถานะราชวงศ์ไว้ได้แม้จะสมรสแล้ว และเปิดทางให้รับบุตรบุญธรรมที่เป็นชายสายพระโลหิตจากอดีตราชสกุลเก่า เข้ามาเป็นสมาชิกราชวงศ์
ทำไมต้องแก้กหมาย
ต้นเหตุสำคัญมาจากจำนวนสมาชิกราชวงศ์ที่หดตัวลงเรื่อย ๆ ปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นมีสมาชิกอยู่ 16 พระองค์ ในจำนวนนี้เป็นสตรีถึง 11 พระองค์ และด้วยปัญหาสมาชิกสูงวัย ทำให้สมาชิกหญิงกลายมาเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเวลานี้
ปัญหาคือ กฎหมายราชสำนักฉบับปัจจุบัน มาตรา 12 กำหนดว่า เมื่อสมาชิกราชวงศ์หญิงสมรสกับชายที่ไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์ จะต้องพ้นจากสถานะราชวงศ์ทันที โครงสร้างเช่นนี้จึงทำให้จำนวนสมาชิกลดลงทุกครั้งที่มีการสมรส
แนวทางที่ 1 เจ้าหญิงคงฐานันดรหลังสมรส
ร่างแก้ไขนี้จะยกเลิกมาตรา 12 เพื่อให้สมาชิกราชวงศ์หญิงสามารถดำรงสถานะราชวงศ์ต่อไปได้แม้แต่งงานแล้ว อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดบทเฉพาะกาลไว้ว่า สำหรับสมาชิกหญิงในปัจจุบัน สามารถเลือกที่จะสละสถานะราชวงศ์ได้ตามความสมัครใจของตนเองในช่วงเวลาที่สมรส ส่วนสมาชิกหญิงที่สมรสแล้วจะถูกนำกฎหมายทะเบียนราษฎรมาบังคับใช้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
แนวทางที่ 2 รับบุตรบุญธรรมจากอดีตราชสกุล
อีกแนวทางคือการรับบุตรบุญธรรม เป้าหมายคือทายาทของ 11 ราชสกุลเก่าที่ถูกถอดออกจากสถานะราชวงศ์ไปเมื่อปี 2490 (ค.ศ. 1947) โดยกำหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นชายสายพระโลหิตอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีภรรยาและบุตร การรับเข้ามาต้องผ่านการพิจารณาของ “ที่ประชุมราชวงศ์”
จุดที่น่าสนใจคือ ตัวบุตรบุญธรรมเองจะไม่มีสิทธิในการสืบราชสมบัติ แต่หากเขามีบุตรชายในอนาคต บุตรผู้นั้นจะมีสิทธิสืบราชสมบัติได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ทบทวนกฎหมายนี้ทุก ๆ 30 ปีตามความจำเป็นด้วย
แม้ทั้งสองแนวทางจะช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกราชวงศ์ แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงที่ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าจะให้สถานะราชวงศ์แก่ “สามีและบุตร” ของสมาชิกหญิงที่คงฐานันดรไว้หรือไม่ ซึ่งฝ่ายอนุรักษนิยมที่ยึดการสืบราชสมบัติทางสายบุรุษคัดค้านอย่างหนัก เพราะเกรงว่าจะนำไปสู่การมี “จักรพรรดิสายมารดา” ในอนาคต ทำให้ร่างฉบับนี้ยังเลี่ยงที่จะระบุเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน
ทั้งนี้ สื่อญี่ปุ่นบางสำนักตั้งข้อสังเกตว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้มีเป้าหมายเพียงเพื่อ “รักษาจำนวนสมาชิก” เท่านั้น แต่ยังไม่ได้แตะประเด็นหลักเรื่องการสืบราชสมบัติที่ยั่งยืน เช่น การยอมรับจักรพรรดินีหรือจักรพรรดิสายมารดา ซึ่งผลสำรวจความเห็นประชาชนหลายครั้งกลับพบว่าได้รับการสนับสนุนในระดับสูง
สำหรับความคืบหน้าต่อจากนี้ ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ฉันทามติของฝ่ายนิติบัญญัติ” ที่บรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 13 พรรคการเมืองเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาญี่ปุ่นเพื่อลงมติต่อไป
อ้างอิง: Nikkei, nippon.com
เคสตัวอย่าง อดีตเจ้าหญิงมาโกะ ต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพราะแต่งงาน
มาโกะ อายุ 35 ปี เป็นพระธิดาองค์โตของเจ้าชายอากิชิโนะ พระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และเป็นพี่สาวแท้ ๆ ของเจ้าชายฮิซาฮิโตะ รัชทายาทชายเพียงหนึ่งเดียวของราชวงศ์รุ่นใหม่ ความรักเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชันแนล คริสเตียน เมื่อพบกับ เค โคมูโระ ก่อนจะแต่งงานกันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2021 งานแต่งงานต้องเลื่อนออกไปนานถึงสามปีจากข้อพิพาททางการเงินระหว่างแม่ของเคกับอดีตคู่หมั้น ข่าวอื้อฉาวนี้ทำให้สื่อญี่ปุ่นเกาะติดอย่างหนัก
กฎหมายราชสำนักญี่ปุ่นมีความเข้มงวด ส่งผลให้มาโกะต้องสละฐานันดรราชวงศ์เพื่อแต่งงานกับสามัญชน ปฏิเสธเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นตามธรรมเนียมราว 1.3 ล้านดอลลาร์ แรงกดดันที่หนักหน่วงจากสื่อส่งผลให้สำนักพระราชวังเคยระบุว่ามาโกะมีภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ
หลังแต่งงาน ทั้งคู่ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นครนิวยอร์กในเดือนพฤศจิกายน 2021 เช่าอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนย่านเฮลล์คิทเช่น ราคาเดือนละกว่า 4,000 ดอลลาร์ เคจบการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม ทำงานเป็นผู้ช่วยทนายความ และสอบใบอนุญาตทนายความของรัฐนิวยอร์กผ่านในการสอบครั้งที่สาม
ส่วนมาโกะเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์ เข้าไปช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะญี่ปุ่นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน แม้ทางพิพิธภัณฑ์จะชี้แจงว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจำ
เส้นทางชีวิตที่คล้ายคลึงกันนี้ส่งผลให้สื่อขนานนามทั้งคู่ว่าเป็นเจ้าชายแฮร์รีและเมแกนแห่งเอเชีย
ล่าสุดชีวิตครอบครัวเริ่มลงตัวมากขึ้น เดือนพฤษภาคม 2025 มาโกะให้กำเนิดลูกชายคนแรก ทั้งคู่ย้ายออกจากนิวยอร์กไปใช้ชีวิตเงียบ ๆ ที่ชานเมืองในเขตแฟร์ฟิลด์เคาน์ตี รัฐคอนเนตทิคัต อาศัยในทาวน์เฮาส์มูลค่าราว 680,000 ดอลลาร์ มีภาพมาโกะออกไปจับจ่ายซื้อของ เคอุ้มลูกน้อยไว้ในเป้สะพาย
ชีวิตใหม่มีราคาที่ต้องจ่าย นับตั้งแต่ออกจากญี่ปุ่นในปี 2021 มาโกะยังไม่เคยกลับแผ่นดินเกิด สมเด็จพระจักรพรรดิและสมาชิกในครอบครัวจึงยังไม่เคยพบหน้าลูกชายของมาโกะด้วยตัวเอง
เรื่องราวนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเนื่องจากกฎหมายราชสำนักฉบับใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแก้ไข หากมีผลบังคับใช้เร็วกว่านี้ มาโกะอาจไม่ต้องสละสถานะราชวงศ์ และยังคงเป็นเจ้าหญิงที่ช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจได้แม้จะแต่งงานกับสามัญชน
เจ้าหญิงมาโกะ สละฐานันดรศักดิ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น แต่งงานกับสามัญชน ปชช. ญี่ปุ่นกังวลใจ
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