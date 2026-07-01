น้ำฝน ศิริกุล ฟ้องเพจมั่ว เอารูปโยงแอร์ โดนจับยาที่ออสเตรเลีย
เฉียง ยูทูบเบอร์ดัง ออกโรงแจงแทนเพื่อนสนิท หลังภาพน้ำฝนถูกนำไปใช้ปนกับข่าวแอร์ไทยต้องสงสัยคดีขนยาเสพติดไปออสเตรเลียทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำฝน สิริกุล (FB/NamfonStories) แอร์โฮสเตสสายการบินตะวันออกกลางและอินฟลูเอนเซอร์สาวผู้ติดตามเกือบล้านคน ประกาศเตรียมฟ้องเพจข่าวที่นำภาพของเธอไปใช้ประกอบข่าวใหญ่กรณีแอร์สาวไทยถูกกล่าวหาลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย ทั้งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย
เฉียง ยูทูบเบอร์เจ้าของเพจ เฉียง ไปอยู่ไหนมา โพสต์คลิปชี้แจงแทนเพื่อนสนิท ระบุว่าน้ำฝนถูกนำภาพไปใช้ปนกับข่าวโดยไม่มีจุดเชื่อมโยงใดๆ พร้อมยืนยันว่าน้ำฝนเป็นแอร์สายการบินตะวันออกกลาง อายุมากกว่าและมีลูกแล้ว ไม่ใช่แอร์สาวหน้าใหม่ตามที่ปรากฏในข่าว
ด้านน้ำฝนเปิดคลิปชี้แจงด้วยตัวเอง เล่าว่าเพิ่งบินกลับจากมัสกัตและแลนดิ้งที่ดูไบ ก่อนมีข้อความจากคนรู้จักและไม่รู้จักส่งภาพแคปหน้าจอเพจต่างๆ ที่นำรูปเธอไปใช้เข้ามาจำนวนมาก เธอระบุว่าเก็บหลักฐานและปรึกษาทนายความไว้แล้ว ยืนยันจะฟ้องร้องอย่างถึงที่สุด พร้อมประกาศติดตลกว่าไม่ขอรับกระเช้าดอกไม้จากเพจที่ทำผิด แต่ขอรับเป็นค่าเสียหายแทน
ในคอมเมนต์ใต้คลิปของเฉียง น้ำฝนเข้ามาขอบคุณเพื่อนที่ช่วยชี้แจง โดยระบุว่า “ไม่ได้ใช้ชีวิต day off แบบสงบสุขเลย ขอบใจมากมึง เดี๋ยวกูฟ้องเอง” ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจในคอมเมนต์
ปัจจุบันยังไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่างน้ำฝนกับคดีแอร์สาวไทยที่ถูกกล่าวหาลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียควรตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพและข่าวก่อนแชร์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
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