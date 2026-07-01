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ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ก.ค. 69 (1/7/69)
- รางวัลที่ 1 : 751495
- เลขหน้า 3 ตัว : 001 – 980
- เลขท้าย 3 ตัว : 304 – 531
- เลขท้าย 2 ตัว : 62
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69
- รางวัลที่ 1: 287184
- เลขหน้า 3 ตัว: 758 – 434
- เลขท้าย 3 ตัว: 007 – 721
- เลขท้าย 2 ตัว: 48
งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย. 69
- รางวัลที่ 1: 173770
- เลขหน้า 3 ตัว: 848 – 415
- เลขท้าย 3 ตัว: 410 – 938
- เลขท้าย 2 ตัว: 95
งวดประจำวันที่ 16 พ.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 107387
- เลขหน้า 3 ตัว: 091 – 298
- เลขท้าย 3 ตัว: 602 – 716
- เลขท้าย 2 ตัว: 08
งวดประจำวันที่ 2 พ.ค. 69
- รางวัลที่ 1: 536077
- เลขหน้า 3 ตัว: 267 – 318
- เลขท้าย 3 ตัว: 065 – 153
- เลขท้าย 2 ตัว: 43
งวดประจำวันที่ 16 เม.ย. 69
- รางวัลที่ 1: 309612
- เลขหน้า 3 ตัว: 355 – 108
- เลขท้าย 3 ตัว: 868 – 424
- เลขท้าย 2 ตัว: 77
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