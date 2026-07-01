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ปอนด์ Pondonnews คัมแบ็ก! มีทีมลุยภาคสนาม หาข่าวเอง ขอโทษสื่อจะปรับปรุงตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 10:36 น.
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ปอนด์ Pondonnews คัมแบ็กแล้ว! แก้คอนเทนต์ใหม่ เตรียมส่งทีมงานภาคสนามลงพื้นที่หาข่าวเอง โพสต์ขอโทษสื่อมวลชนอีกครั้ง ย้ำนำบทเรียนปรับปรุงการทำงานให้รอบคอบขึ้น

หลังจากเกิดกระแสที่พูดถึงกรณี ปอนด์ จากเพจ Pondonnews ที่ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษนักข่าว ผู้สื่อข่าว และทีมผู้ผลิต หลังจากมีการนำฟุตเทจข่าวทำคอนเทนต์คล้ายสัมภาษณ์เอง เจ้าตัวน้อมรับผิดหลังจากมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของทีมงานที่เกี่ยวข้อง ตนอธิบายเจตนาและแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว ยืนยันว่าจะแก้ไขและปรับปรุงลักษณะคอนเทนต์คลิป รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอ

ล่าสุด ปอนด์ เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งโพสต์ภาพไมค์ที่จะนำไปใช้ในการลงภาคสนามเพื่อหาข้อมูลข่าวโดยตรง ระบุว่า “สวัสดีครับ ผมปอนด์ จากเพจ Pondonnews นะครับ

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษพี่ ๆ นักข่าว พี่ๆผู้สื่อข่าว ช่องข่าวหรือทีมผู้ผลิตอีกครั้ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมขอน้อมรับและได้ทบทวนตัวเอง รวมถึงรูปแบบคอนเทนต์ของผม

ซึ่งในวันนี้ตัวผมและทีมพร้อมจะกลับมาแก้ไขรูปแบบการจัดทําคอนเทนต์ของผม เพื่อให้มีความถูกต้องที่สุด โดยหลังจากวันที่ 01/07/69 เป็นต้นไป ผมจะมีทีมภาคสนามที่เป็นตัวแทนของช่องผม เพื่อลงพื้นที่หาข้อมูลข่าวโดยตรงครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอเก็บเหตุการณ์ในครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนที่ผมจะเรียนรู้เพื่อนําไปปรับปรุง และมีความละเอียดรอบคอบมากกว่าที่ผ่านมา ผมต้องขอโทษและขอบคุณพี่ๆทุกๆคนอีกครั้งที่คอยแนะนําให้ความรู้ผมมาตลอด ผมยินดีรับฟังและแก้ไขในเรื่องที่ผิดให้ถูก และผมพร้อมปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับ ขอบคุณครับ

Pondonnews”

Pondonnews กลับมาแล้วแก้ไขรูปแบบงาน
ภาพจาก Facebook : Pondonnews

ก่อนหน้านี้ หนุ่มปอนด์ เคยออกมาโพสต์ข้อความขอโทษสื่อผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน น้อมรับข้อผิดพลาด ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี โดยจะปรับปรุงแก้ไขลักษณะการทำคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอใหม่ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

“สวัสดีครับ ผมปอนด์ จากเพจ Pondonnews นะครับ

สิ่งแรกที่ผมขออนุญาตกล่าวเลยคือ ตัวผมเองขอน้อมรับข้อผิดพลาด และจะเร่งปรับปรุงแก้ไขในทันที ในเรื่องของลักษณะการทำคอนเทนต์ หรือรูปแบบคอนเทนต์ในเชิงการตัดสลับของเพจช่อง Pondonnews ที่กำลังประเด็นดราม่ากันอยู่ในตอนนี้

ในเหตุการณ์นี้ผมน้อมรับ ยอมรับ และขอโทษพี่ ๆ นักข่าว พี่ ๆ ผู้สื่อข่าว รวมไปถึงช่องข่าวหรือทีมผู้ผลิตอีกครั้ง และตัวผมยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับพี่ ๆ นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใด ๆ รวมไปถึงช่องข่าวและทีมผู้ผลิตหรือผู้รับสารอื่น ๆ

ซึ่งในวันนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสพูดคุยและขอโทษกับตัวแทนของพี่ ๆ ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าว และขออนุญาตขอโทษไปถึงพี่ ๆ ทีมงานอื่น ๆ เพื่ออธิบายถึงเจตนาและแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงเจตนาของผมอีกครั้ง

และหลังจากวันนี้เป็นต้นไป (วันที่ 12/05/69) ผมยืนยัน ผมจะแก้ไขและปรับปรุงในเรื่อง ที่มาของคลิป, ต้นทางของคลิป หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวในทันที พร้อมแก้ไขในเรื่องลักษณะของคอนเทนต์คลิป การนำเสนอคลิปในรูปแบบการทำคลิปตัดสลับดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ผมขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และผมสัญญาว่าจะปรับปรุงทั้งตัวผมเอง รูปแบบการทำงาน รวมไปถึงความคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งในเนื้องาน ความรู้สึกและจะแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ครับ

ขอบคุณพี่ ๆ และขอโทษพี่ ๆ ทุกคนจากใจจริงอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ Pondonnews”

Pondonnews มีทีมข่าวภาคสนาม
ภาพจาก Facebook : Pondonnews
Pondonnews โพสต์ขอโทษสื่อ
ภาพจาก Facebook : Pondonnews

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 10:36 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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