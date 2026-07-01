ถ่ายทอดสด ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2569 อัปเดตทุกรางวัล
ถ่ายทอดสดผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2569 กองสลากประกาศผลรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท พร้อมเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว งวดวันพุธนี้
บ่ายวันนี้ (1 ก.ค. 69) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้แบบเรียลไทม์ทันทีที่กองสลากประกาศอย่างเป็นทางการ ใครถือสลากอยู่ในมือ เตรียมตัวลุ้นได้เลย
รางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 บาท เลขที่ออก:
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(รอผลอย่างเป็นทางการ)
เลขหน้า 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท):
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เลขท้าย 3 ตัว (2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท):
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เลขท้าย 2 ตัว (1 รางวัล 2,000 บาท):
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ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันพุธที่ 1 ก.ค. 69 ได้ที่นี่
หมายเหตุ : ผลรางวัลทั้งหมดอ้างอิงจากการประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ผู้ถือสลากควรตรวจสอบผลอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล
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