ไทยช่วยไทยพลัส กรกฎาคม 69 เข้าแล้ว ใช้ไม่หมดทบได้ไหม

เงินไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เดือนกรกฎาคม 2569 เข้าแล้ว ใช้ไม่หมดทบเดือนถัดไปไม่ได้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. กระทรวงการคลังโอนเงินสนับสนุนรอบเดือนกรกฎาคม ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 คนละ 1,000 บาทเรียบร้อยแล้ว เงินเข้าสู่ระบบ G Wallet ในแอปเป๋าตังโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกดรับสิทธิ ถือเป็นเงินงวดที่ 2 ของโครงการ
โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569 โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดในอัตรา 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 รวม 4 เดือน ส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ประชาชนจ่ายเอง ต่างจากโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมที่จ่ายกันคนละครึ่ง
การใช้สิทธิทำผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น ใช้ได้ทั้งกับร้านธงฟ้า ร้านค้าชุมชน ร้านที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีรายใหญ่ อย่าง Grab, LINE MAN, ShopeeFood และ Robinhood
ใช้เงินมิถุนายนไม่หมด ทบมาเดือนกรกฎาคมได้ไหม
คำตอบคือ ไม่ได้ กระทรวงการคลังระบุชัดเจนว่ากรณีมีวงเงินสิทธิเหลือในเดือนใด จะไม่ทบสิทธิไปในเดือนถัดไป เท่ากับว่าเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนที่ใช้ไม่หมด ถูกตัดทิ้งไปแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน
หลักการเดียวกันนี้จะใช้กับเดือนกรกฎาคมด้วย หากใช้เงิน 1,000 บาทของเดือนกรกฎาคมไม่หมดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ยอดคงเหลือจะถูกเซ็ตเป็นศูนย์และตัดทิ้งทันที ไม่สามารถนำไปสมทบกับเงินเดือนสิงหาคมได้
พูดง่ายๆ คือเงินแต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น ไม่มีการสะสมข้ามเดือน ใครที่ยังมีวงเงินเหลือควรวางแผนใช้จ่ายให้ทันก่อนสิ้นเดือน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่ควรได้รับไปฟรี ๆ
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