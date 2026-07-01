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พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย เสด็จเยือนฝรั่งเศส

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 10:14 น.
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พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย เสด็จเยือนฝรั่งเศส

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย เสด็จฯ ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส

วันที่ 29 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Banquet) ซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยา จัดถวาย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (Palais de l’Élysée)

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย ตัดเย็บจากผ้าไหมยกทอง ปักประดับลวดลาย โดยห้องเสื้อพิจิตรา

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส (กลางขวา) และภรรยา บริจิตต์ มาครง (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ (กลางซ้าย) และพระราชินีสุทิดา (ขวา) แห่งประเทศไทย ก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเอลีเซ กรุงปารีส วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Thomas Padilla)

ฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชายในราชสำนักสยามมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ทรงห่มสไบสองชาย และทรงพระภูษาจีบหน้าด้วยผ้ายกทอง ไว้ชายพกแบบโบราณ

ต่อมา ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อพ.ศ. 2493 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชายตามราชประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อบัลแมงตัดเย็บฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย สำหรับทรงในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ (ขวาพระองค์ที่สอง) พระบรมราชินีสุทิดา (ซ้ายพระองค์ที่สอง) และเจ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ขวา) ทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง (กลาง) และภรรยา บริจิตต์ มาครง (ซ้าย) ก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเอลีเซ กรุงปารีส วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Thomas Padilla)

ปัจจุบัน ฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชายของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงในนิทรรศการ “La Mode en Majesté: Royal Thai Dress From Tradition to Modernity”เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สมเด็จพระราชินีสุทิดา แห่งประเทศไทย ทรงฉายพระพักตร์ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระราชวังเอลีเซ กรุงปารีส เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Thomas Padilla)
FB/ พระลาน
FB/ พระลาน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 10:14 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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