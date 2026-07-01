พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย เสด็จเยือนฝรั่งเศส
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย เสด็จฯ ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส
วันที่ 29 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Banquet) ซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยา จัดถวาย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (Palais de l’Élysée)
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานประยุกต์ สไบสองชาย ตัดเย็บจากผ้าไหมยกทอง ปักประดับลวดลาย โดยห้องเสื้อพิจิตรา
ฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชายในราชสำนักสยามมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ทรงห่มสไบสองชาย และทรงพระภูษาจีบหน้าด้วยผ้ายกทอง ไว้ชายพกแบบโบราณ
ต่อมา ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อพ.ศ. 2493 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชายตามราชประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อบัลแมงตัดเย็บฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย สำหรับทรงในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ
ปัจจุบัน ฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชายของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงในนิทรรศการ “La Mode en Majesté: Royal Thai Dress From Tradition to Modernity”เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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