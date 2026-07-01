ฮีโร่ชุดกาวน์ “หมอก้อง” สพฉ. ยกย่อง พุ่งช่วยผู้ป่วยชักเกร็งกลางห้าง

นาทีชีวิตคนไทยไม่ทิ้งกัน พันเอก นพ.สรวิชญ์ สุบุญ เข้าเช็กอาการคนไข้หมดสติเลือดกบปากทันที สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติชมจิตวิญญาณแพทย์เต็มเปี่ยม พร้อมแนะขั้นตอนสำคัญต้องรีบโทรสายด่วน 1669
เรื่องราวความประทับใจนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้ใช้เฟบุก Moo Patsamon เล่านาทีชีวิต เกิดขึ้นบริเวณทางเดินในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มีผู้ป่วยลงไปนอนชักเกร็งอยู่บนพื้นและมีเลือดออกที่ปากจำนวนมาก ท่ามกลางความตกใจของประชาชนรอบข้าง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งพยายามช่วยและตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างโกลาหล
ระหว่างสถานการณ์ชุลมุน ชายคนหนึ่งเดินอย่างรวดเร็วเข้ามาทรุดตัวลงข้างผู้ป่วยทันที ชายคนดังกล่าวคือ หมอก้อง หรือ พันเอก นพ.สรวิชญ์ สุบุญ อดีตนักแสดงและแพทย์ทหาร หมอก้องรีบเช็กอาการคนไข้ภายในเวลาเพียง 10 วินาที เพื่อประเมินสถานการณ์และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่ห้างจะนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้ามาสมทบ
ต่อมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โพสต์ชื่นชมการทำงานของหมอก้องผ่านเพจเฟซบุ๊ก ยกย่องให้เป็นฮีโร่เสื้อกาวน์ที่อยู่ถูกที่ถูกเวลา มีจิตวิญญาณความเป็นแพทย์อย่างแท้จริง การเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในนาทีชีวิตเช่นนี้มีคุณค่าอย่างมาก
หมอก้องให้ข้อมูลกับทีมสื่อ สพฉ. ว่าคำแรกที่พูดก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยคือ ใครก็ได้ช่วยโทร 1669 ก่อนเลย ซึ่งการตั้งสติและรีบแจ้งสายด่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สพฉ. จึงขอชื่นชมทั้งตัวหมอก้องรวมถึงพลเมืองดีทุกคนในเหตุการณ์ที่ช่วยกันประสานงานเรียกเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดเศร้า หมอศิริพร ทันตแพทย์หญิง เสียชีวิตกะทันหัน สูญเสียบุคลากรทรงคุณค่า
- เปิดคำสั่งเสีย หมอนุก ฝากดูแลคนไข้-อวยพรให้โรคสงบ ห่วงผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้าย
- แห่ชื่นชม ‘หมอก้อง’ พุ่งตัวเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยชักเกร็ง กลางห้างฯ สพฉ. ยกย่องเป็น ฮีโร่เสื้อกาวน์
- ‘หมอก้อง’ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หรือจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ ?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: