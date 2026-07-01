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สรุปสถานการณ์ล่าสุด แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ยอดตายพุ่ง 1,943 ราย บาดเจ็บทะลุหมื่นคน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 09:34 น.
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รพ.เวเนซุเอลาวิกฤต ยอดตายพุ่ง 1,943 ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ ขณะโรงพยาบาลกว่า 38 แห่งทั่วประเทศเสียหายจนรับมือผู้ป่วยไม่ไหว

แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อนที่ถล่มเวเนซุเอลาคร่าชีวิตแล้ว 1,943 ราย ขณะยอดผู้บาดเจ็บพุ่งเกือบเท่าตัวเป็น 10,571 คน จอร์จ โรดริเกซ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวเนซุเอลา เปิดเผยตัวเลขล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569

ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตในช่วง 3 วันที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าจากที่เคยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ถึง 5,380 คนในช่วง 2 วันแรกหลังเกิดเหตุ เหลือเพียง 4 คนที่พบยังมีชีวิตในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ทั้งนี้ ช่วงเวลาทองในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวโดยทั่วไปอยู่ที่ 48-72 ชั่วโมง แต่บางกรณีอาจรอดชีวิตนานกว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและการเข้าถึงน้ำหรืออาหาร

ผู้รอดชีวิตรายเดียวที่พบภายในบ่ายวันอังคารคือเด็กวัยหัดเดินที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารถล่มนานถึง 6 วัน โรดริเกซระบุ ตัวเลขดังกล่าวยังไม่นับรวมการช่วยเหลือโดยกลุ่มอาสาสมัครทั่วประเทศ ซึ่งไม่พอใจการตอบสนองที่ล่าช้าของรัฐบาล จึงรีบเข้าช่วยเหลือคนที่ตนรักด้วยตนเองก่อนทีมกู้ภัยนานาชาติจะเดินทางมาถึง

ทีมกู้ภัยจากสเปนค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในเมืองลา กัวอิรา ประเทศเวเนซุเอลา เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Fernando Vergara)
ทีมกู้ภัยจากสเปนค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในเมืองลา กัวอิรา ประเทศเวเนซุเอลา เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Fernando Vergara)

ระบบสาธารณสุขเวเนซุเอลาใกล้ถึงขีดจำกัด

องค์กรด้านมนุษยธรรมเตือนว่าระบบสาธารณสุขที่เปราะบางของเวเนซุเอลากำลังถูกผลักดันเข้าใกล้ขีดจำกัด เกือบหนึ่งสัปดาห์หลังแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้ง โรงพยาบาลที่เสียหายและขาดแคลนบุคลากรต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก พร้อมโรคติดต่อที่เริ่มระบาดในพื้นที่ประสบภัย

องค์การอนามัยโลกระบุว่าระบบสาธารณสุขเวเนซุเอลาซึ่งอ่อนแอจากการลงทุนที่ไม่เพียงพอมานานหลายทศวรรษและวิกฤตเศรษฐกิจ กำลัง”อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในขณะนี้ โดยสถานพยาบาลต้องทำงานเกินขีดความสามารถ” ท่ามกลางผู้ป่วยบาดเจ็บที่หลั่งไหลเข้ามา คริสเตียน ลินด์ไมเออร์ โฆษกองค์การอนามัยโลก กล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวา

เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาระบุว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแล้วกว่า 15,800 คน ซึ่งเป็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นอย่างเป็นทางการ คาร์ลอตตา วูล์ฟ โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าว พร้อมระบุว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประชาชนที่ไร้บ้านต้องนอนตามรถยนต์ สวนสาธารณะ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วไป

ผู้พลัดถิ่นส่วนใหญ่ในรัฐลาไกวรา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ซึ่งอยู่ติดชายฝั่งนอกกรุงการากัส กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารเป็นวงกว้าง วูล์ฟกล่าวเพิ่มเติม

เสี่ยงโรคระบาดจากสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่

ลินด์ไมเออร์ระบุว่าประชาชนที่ไร้บ้านและขาดแคลนห้องน้ำ ที่อาบน้ำ และสบู่ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคที่ป้องกันได้ เช่น หัด เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศอยู่ในระดับต่ำ พร้อมเสริมว่าสภาพแวดล้อมขณะนี้เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มากับน้ำ อาทิ ไข้เลือดออก ไข้เหลือง และมาลาเรีย

รัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ก่อนสร้างความเสียหายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ 38 แห่ง องค์การอนามัยโลกตรวจประเมินไปแล้ว 21 แห่ง พบว่า 3 แห่งหยุดให้บริการแล้ว อีก 6 แห่งเสียหาย ส่วนที่เหลือกำลังรับมือผู้ป่วยไหลเข้าจนเกินกำลัง

แพทย์เฉพาะทางจำนวนมากสูญหายไปกับซากปรักหักพัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลงานสูติกรรมในรัฐลาไกวรา องค์การอนามัยโลกระบุ ซ้ำเติมปัญหาในประเทศที่มีประชาชนกว่า 8 ล้านคน รวมถึงแพทย์และพยาบาลจำนวนมาก อพยพออกนอกประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปตั้งเต็นท์ช่วยเหลือในรัฐลาไกวราและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งสภากาชาด โครงการอาหารโลก และองค์กรอื่น ๆ ตามทางเท้า ริมน้ำ และสนามกีฬา ประชาชนเข้าคิวยาวตลอดวันท่ามกลางแดดจัดเพื่อรับของใช้ส่วนตัว อาหาร ยา และหน้ากากอนามัยฟรี

รัฐบาลเวเนซุเอลายังไม่เปิดเผยตัวเลขผู้สูญหายอย่างเป็นทางการ ทำให้ประชาชนต้องพยายามตามหาญาติด้วยตนเอง หลายคนหันไปใช้กลุ่มไลน์หรือวอทส์แอปป์ และฐานข้อมูลขององค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อแจ้งรายชื่อคนที่หายตัวไป โดยฐานข้อมูลหนึ่งมีรายชื่อผู้สูญหายมากถึง 43,220 คน

องค์การนาซาประเมินว่ามีอาคารเสียหายหรือพังถล่มเกือบ 59,000 หลังจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดพุ่งสูงถึงระดับหลายแสนคน ขณะที่องค์การยูนิเซฟระบุเมื่อวันอังคารว่ามีเด็กมากถึง 680,000 คนทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 09:34 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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