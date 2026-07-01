สาเหตุพราก หมอโบ๊ท แพทย์อนาคตไกล อุบัติเหตุรถชน เร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
สาเหตุเสียชีวิต หมอโบ๊ท ศิริพร เพชรย้อย ทันตแพทย์รพ.เขาชัยสน ประสบอุบัติเหตุบริเวณสะพานแคบขณะขับรถไปพักเที่ยง แพทย์เร่งยื้อชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์ สูญเสียบุคลากรอนาคตไกล
จากกรณีข่าวเศร้าของ ทพญ.ศิริพร เพชรย้อย หรือ หมอโบ๊ท ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเขาชัยสน เสียชีวิตกะทันหัน โดยทางโรงพยาบาลเขาชัยสน และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์ข้อความไว้อาลัยหลังสูญเสียบุคลากรอนาคตไกล
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ดาว กันต์กนิษฐ์ เผยสาเหตุการจากไปของหมอโบ๊ท ระบุข้อความว่า “สะพานแคบกว่าถนน สุดท้ายคลินิกหมอฟันแห่งเดียวในอำเภอเขาชัยสน สะพานตรงนี้ก็พรากคุณหมอโบ๊ท หมอฟันที่อายุยังน้อย ใจดี น่ารัก อนาคตไกล จากไปจากดวงใจที่รักคุณหมอทุกคน ครอบครัวและทุกคนที่รู้จักคุณหมอ
แค่พักเที่ยงคุณหมออยากกลับไปทานข้าวพักผ่อนเพื่อกลับมาทำฟันต่อให้คนไข้ แต่คุณหมอกลับถูกพากลับมาด้วยรถฉุกเฉินโรงพยาบาลเขาชัยสน เป็นโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานและขับรถออกไปไม่กี่นาที ทุกคนในห้องฉุกเฉินคือเพื่อนพี่น้องร่วมงานของคุณหมอพยายามสุดความสามารถเพื่อยื้อชีวิตคุณหมอ แต่สุดท้ายคุณหมอก็จากไปอย่างสงบ
ขอให้คุณความดีที่คุณหมอสร้างมา นำพาคุณหมอคนเก่งไปสู่สุคติไปเป็นนางฟ้าหมอฟันบนสวรรค์นะคะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอเป็นที่สุด #วอนผู้เกี่ยวข้องสร้างสะพานใหม่ด้วยนะ กลางคืนอันตรายมาก ไฟข้างถนนไม่มี ขออย่าให้มีเคสต่อไป RIP”
ขณะที่ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง โพสต์ข้อความหลังทราบข่าวการสูญเสียของศิษย์เก่า ระบุว่า “โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขอแสดงความอาลัยและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ทันตแพทย์หญิง ศิริพร เพชรย้อย (หมอโบ๊ท) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเขาชัยสน ศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2549 รุ่นปฏิวัติ 46,49
ขอร่วมส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ญาติมิตร และผู้ที่รักทุกท่าน พร้อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง”
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