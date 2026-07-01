การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.ค. 2569 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท รับสิทธิอะไรบ้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 09:36 น.
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กรมบัญชีกลาง อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2569 เช็กสิทธิวงเงินซื้อสินค้า ค่าเดินทาง เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2569 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย. – ก.ย. 69)
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 69)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2569

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2569) ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ

โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น/บัญชีบุคคลอื่น หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน กำหนดโอน จำนวน 3 รอบ แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

  • ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน

(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2569
กรมบัญชีกลาง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 09:36 น.
84
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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