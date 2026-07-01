บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.ค. 2569 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท รับสิทธิอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2569 เช็กสิทธิวงเงินซื้อสินค้า ค่าเดินทาง เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2569 จะได้รับสิทธิ ดังนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย. – ก.ย. 69)
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 69)
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2569
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2569) ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ
โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น/บัญชีบุคคลอื่น หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน กำหนดโอน จำนวน 3 รอบ แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2569
- ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน
(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ
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