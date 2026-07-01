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โผล่พบตำรวจ ไรเดอร์หนุ่มยันไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวขนเฮโรอีน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 09:18 น.
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โผล่พบตำรวจ ไรเดอร์หนุ่มยันไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวขนเฮโรอีน

นายกิตติกร ไรเดอร์ส่งพัสดุ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สำโรงเหนือ ลงบันทึกประจำวัน หลังภาพวงจรปิดส่งพัสดุให้แอร์โฮสเตสที่ถูกจับคดีเฮโรอีนในออสเตรเลียแพร่สะพัดในโซเชียล

ไรเดอร์หนุ่มเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อลงบันทึกประจำวันและยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุม นายกิตติกร เป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมย่านบางนา เป็นภาพไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งให้กับแอร์โฮสเตสก่อนเธอเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และถูกตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียควบคุมตัวที่สนามบินเมลเบิร์น หลังตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง เมื่อภาพไรเดอร์กลายเป็นกระแสตามหาตัวในโซเชียลมีเดีย นายกิตติกรจึงรีบเข้าพบตำรวจด้วยความสมัครใจ

นายกิตติกรให้สัมภาษณ์ว่า วันเกิดเหตุตนส่งพัสดุมากกว่า 100 ชิ้น และพัสดุกล่องดังกล่าวอยู่ในเส้นทางที่ต้องไปส่งตามปกติ โดยนำไปวางไว้ใต้ตึกคอนโดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ผู้รับพัสดุระบุชื่อว่า “มีนา” ตนยืนยันว่าไม่มีรายได้พิเศษนอกเหนือจากบริษัท เส้นทางนี้ปกติเป็นของเพื่อนที่หยุดทุกวันอังคาร ตนจึงมาวิ่งแทน ทำงานตำแหน่งนี้มาแล้ว 1 ปี 2 เดือน

ด้านความคืบหน้าคดี สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่าภาพวงจรปิดของคอนโดสอดคล้องกัน พบรถขนส่งนำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าเดินทาง 12 ใบมาส่ง ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ 2 ใบ น้ำหนักรวมกว่า 900 กรัม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าแอร์โฮสเตสรับงานหิ้วกระเป๋าผ่านผู้ติดต่อทางเฟซบุ๊กชื่อ “โรส” ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนว่าเธอรู้เห็นกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นเพียงผู้รับจ้างขนของเท่านั้น

พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผู้กำกับการ สภ.สำโรงเหนือ มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเบื้องต้นและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุที่นายกิตติกรนำมาแสดง เพื่อตรวจสอบต้นตอการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ด้าน ป.ป.ส. ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถขนส่งที่นำกล่องพัสดุมาส่งมาให้ปากคำเพิ่มเติม ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ ป.ป.ส. ได้โดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 09:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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