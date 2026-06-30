การเงินเศรษฐกิจ

ส่องเงินเดือน แอร์โฮสเตส อาชีพบริการสุดโหด เบื้องหลังก่อนติดปีก หลายคนไม่รู้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 17:59 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 18:02 น.
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เงินเดือนแอร์โฮสเตส

เปิดเงินเดือน แอร์โฮสเตส-สจ๊วต พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่ได้มีแค่งานบริการ ด่านหน้ารักษาความปลอดภัย พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา

หลายคนอาจคุ้นภาพของแอร์โฮสเตสและสจ๊วตในฐานะคนช่วยเสิร์ฟอาหาร แจกเครื่องดื่ม หรือยิ้มต้อนรับผู้โดยสารตั้งแต่หน้าประตูเครื่องบิน แต่ในความเป็นจริงอาชีพนี้มีบทบาทมากกว่านั้นหลายชั้น เพราะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือด่านหน้าเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารในห้องโดยสาร ไม่ใช่แค่งานบริการที่ดูสวยงามบนยูนิฟอร์มเท่านั้น

คำว่า แอร์โฮสเตส มักใช้เรียกลูกเรือหญิง ส่วน สจ๊วต ใช้เรียกลูกเรือชาย แต่ในภาษาทางการปัจจุบันมักใช้คำว่า Cabin Crew หรือ Flight Attendant หมายถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่จำกัดเพศ หน้าที่หลักของคนกลุ่มนี้คือดูแลความเรียบร้อย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารตลอดเที่ยวบิน และแก้ไขสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัย

สำหรับใครอยากติดปีกสนใจอยากทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและตาลุกวาวกับเงินเดือนที่หลาย ๆ คนทราบมาว่าได้ค่าตอบแทนสูงแท้จริงแล้วรายได้ลูกเรือไม่ได้มีแค่เงินเดือนอย่างเดียว แต่ประกอบด้วยเงินเดือนพื้นฐาน, ค่าชั่วโมงบิน, เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ เช่น ที่พักฟรี รถรับส่ง ประกันสุขภาพ ตั๋วเครื่องบินฟรีหรือส่วนลด เปิดตัวอย่างรายได้สายการบินในไทย, เอเชีย และตะวันออกกลาง ดังนี้

  • สายการบินในไทย : ราว 40,000 – 70,000 บาท/เดือน
  • สายการบินในเอเชีย : ราว 60,000–129,000 บาท/เดือน
  • สายการบินตะวันออกกลาง : เฉลี่ยราว 94,000 – 106,000 บาท/เดือน หากบิน 80–100 ชม.

หลังจากทราบฐานเงินเดือนของลูกเรือกันแล้ว อีกด้านที่หลายคนมองข้ามคือ แอร์โฮสเตสและสจ๊วตต้องทำงานภายใต้ตารางเวลาที่ไม่เหมือนอาชีพทั่วไป มีทั้งไฟลต์เช้ามืด ไฟลต์กลางคืน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เทศกาล และการค้างคืนต่างเมืองหรือต่างประเทศ บางครั้งต้องยืนเป็นเวลานาน ทำงานในพื้นที่แคบ รับมือกับการเปลี่ยนเวลานอนอยู่เสมอ

ส่วนใครที่สนใจสามารถปรับเวลานอนหรือการใช้ชีวิตได้ดีและอยากติดปีก บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องจบสาขาการบินเท่านั้น หลายสายการบินเปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายสาขา เพราะสิ่งที่ใช้จริงในงานคือภาษา บุคลิกภาพ การสื่อสาร ไหวพริบ ความรับผิดชอบ และทักษะบริการมากพอ ๆ กับวุฒิการศึกษา

ตัวอย่างของการบินในประกาศรับสมัคร Cabin Crew ระบุคุณสมบัติด้านการศึกษาไว้ว่าต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และไม่จำกัดสาขา พร้อมกำหนดเงื่อนไขด้านอายุ ส่วนสูง BMI การว่ายน้ำ สุขภาพ และคะแนนภาษาอังกฤษ

สำหรับสายการบินต่างประเทศ เกณฑ์การศึกษาจะแตกต่างกันไปตามประเทศและสายการบิน คุณสมบัติบางพื้นที่ต้องมีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีส่วนสูงตามเกณฑ์เพื่อใช้งานด้านความปลอดภัยบนเครื่อง รวมถึงไม่มีรอยสักที่มองเห็นได้เมื่อสวมเครื่องแบบ

หลังผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครยังไม่สามารถขึ้นบินได้ทันที แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมของสายการบินก่อน ซึ่งเนื้อหามีทั้งการบริการบนเครื่อง อาหารและเครื่องดื่ม มารยาทสากล การปฐมพยาบาล การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน Safety & Security และการรับมือสถานการณ์ผิดปกติ หลักสูตร Airline Cabin Crew Training ให้ความสำคัญกับทั้งการบริการลูกค้า การจัดการสถานการณ์ผิดปกติ ความปลอดภัย และขั้นตอนฉุกเฉินบนเครื่องบิน

อาชีพนี้จึงเหมาะกับคนที่รักงานบริการจริง ไม่ใช่แค่อยากเดินทางฟรีหรือถ่ายรูปในสนามบินสวย ๆ เพราะเบื้องหลังรอยยิ้มคือการฝึกหนัก ตารางบินไม่แน่นอน ความรับผิดชอบสูง ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา เจอผู้คนจากหลายวัฒนธรรม ทำงานเป็นทีมได้ดี และพร้อมดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ใครที่สนใจอยากติดปีกควรเตรียมทั้งภาษา ร่างกาย บุคลิก และใจให้พร้อม เพราะบนเครื่องบินไม่มีปุ่ม pause ให้กดพักเวลาสถานการณ์จริงมาถึง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 17:59 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 18:02 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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