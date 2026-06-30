จำคุก 10 ปี นาดีม มาการิม ผู้ร่วมก่อตั้ง Gojek คดีจัดซื้อ Chromebook โรงเรียน
ศาลคอร์รัปชันจาการ์ตาชี้อดีต รมว.ศึกษาธิการใช้อำนาจมิชอบดันซื้อ Chromebook ทำรัฐเสียหาย 125 ล้านดอลลาร์ เจ้าตัวเตรียมอุทธรณ์
ศาลคอร์รัปชันกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พิพากษาจำคุก นาดีม มาการิม (Nadiem Makarim) ผู้ร่วมก่อตั้ง Gojek และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน ในคดีทุจริตโครงการจัดซื้อแล็ปท็อป Chromebook สำหรับโรงเรียน ถือเป็นหนึ่งในคดีคอร์รัปชันที่ได้รับความสนใจสูงสุดของอินโดนีเซีย เพราะจำเลยเป็นทั้งอดีตผู้บริหารสตาร์ตอัประดับยูนิคอร์น และอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อน
มาการิม วัย 41 ปี เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Gojek แพลตฟอร์มเรียกรถและบริการเดลิเวอรีชื่อดังของอินโดนีเซีย ก่อนบริษัทเติบโตเป็นซูเปอร์แอป ครอบคลุมทั้งบริการส่งอาหารและระบบชำระเงินดิจิทัล GoPay ต่อมาเขาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีของอดีตประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ในปี 2019 และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการจนถึงปี 2024
คดีนี้เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อ Chromebook กว่า 1.1 ล้านเครื่อง สำหรับโรงเรียนกว่า 77,000 แห่งทั่วอินโดนีเซีย ในช่วงปี 2020-2022 ภายใต้นโยบายดิจิทัลด้านการศึกษาที่เริ่มในยุคโควิด-19 อัยการกล่าวหาว่ามาการิมใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีกำหนดคุณสมบัติการจัดซื้อให้เอื้อต่อระบบ Chrome OS ของ Google จนทำให้รัฐเสียหายราว 2 ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้พิพากษาประธาน ปูร์วันโต อับดุลละห์ อ่านคำพิพากษาที่มีความยาวกว่า 1,100 หน้า ระบุว่าคณะผู้พิพากษาเห็นว่ามาการิม “จงใจและตั้งใจกำหนดทิศทางนโยบายจัดซื้อ Chromebook” โดยมีแรงจูงใจเพื่อ “กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง Google กับบริษัทที่เขาก่อตั้ง” ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นแรงจูงใจที่ขัดต่อคำสาบานตนของรัฐมนตรี
นอกจากโทษจำคุก ศาลยังสั่งปรับมาการิม 1 พันล้านรูเปียห์ (ราว 1.9 ล้านบาท) และให้คืนเงินกว่า 809.6 พันล้านรูเปียห์ หรือราว 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งศาลระบุว่าเป็นจำนวนเงินที่เขาได้รับประโยชน์จากดีลนี้ หากไม่ชำระตามคำสั่ง ศาลระบุว่าจะเพิ่มโทษจำคุกอีก 5 ปี
ก่อนหน้านี้อัยการเรียกร้องให้ศาลลงโทษจำคุกมาการิมนานถึง 18 ปี พร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า 5.7 ล้านล้านรูเปียห์ แต่ศาลตัดสินจำคุกเพียง 10 ปี ซึ่งต่ำกว่าที่อัยการร้องขอ
ทนายความฝ่ายจำเลยยืนยันว่ามาการิมไม่ได้รับเงินจากโครงการจัดซื้อโดยตรง และระบุว่า Chromebook ราว 97% จากทั้งหมดถูกส่งมอบให้โรงเรียนแล้วภายในปี 2023 ขณะที่อดีตผู้บริหาร Google ที่ขึ้นให้การต่อศาลในเดือนเมษายนยืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนของ Google กับโครงการจัดซื้อ Chromebook แต่อย่างใด ด้าน Google ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา ระบุว่าการลงทุนส่วนใหญ่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Gojek เกิดขึ้นก่อนมาการิมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และไม่เคยเสนอผลประโยชน์ใดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการแลกกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google
มาการิมปฏิเสธข้อกล่าวหาตลอดกระบวนการพิจารณาคดี โดยก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ผมกำลังเผชิญโทษเทียบเท่า 27 ปี ซึ่งถือเป็นสถิติ” พร้อมระบุว่าอัยการเรียกร้องโทษหนักกว่าคดีฆาตกรรมและก่อการร้ายบางคดี หลังฟังคำพิพากษา เขาประกาศว่าจะอุทธรณ์คำตัดสิน
คดีนี้ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก มีคนขับ Gojek หลายสิบคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเอกลักษณ์ของบริษัทมาให้กำลังใจที่ศาลตลอดการพิจารณาคดี ขณะที่ศาลยังได้รับเอกสารสนับสนุนจากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งในฐานะ “เพื่อนศาล” (amicus curiae)
คดีนี้ยังถูกมองว่าอาจกระทบบรรยากาศการลงทุนในอินโดนีเซีย นักลงทุนต่างชาติจับตาประเด็นธรรมาภิบาลและความแน่นอนทางนโยบายในประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้านี้มีคดีลักษณะคล้ายกันที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เช่น คดีจำคุกอดีตผู้บริหารบริษัทร่วมทุนภาครัฐจากการลงทุนที่ล้มเหลวในสตาร์ตอัปด้านเกษตร และคดีจำคุกอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อปีก่อนจากเรื่องใบอนุญาตนำเข้าน้ำตาลเมื่อสิบปีก่อน
ทั้งนี้ คดีของมาการิมยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากเจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์และเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไป
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