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จำคุก 10 ปี นาดีม มาการิม ผู้ร่วมก่อตั้ง Gojek คดีจัดซื้อ Chromebook โรงเรียน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 17:29 น.
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ศาลคอร์รัปชันจาการ์ตาชี้อดีต รมว.ศึกษาธิการใช้อำนาจมิชอบดันซื้อ Chromebook ทำรัฐเสียหาย 125 ล้านดอลลาร์ เจ้าตัวเตรียมอุทธรณ์

ศาลคอร์รัปชันกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พิพากษาจำคุก นาดีม มาการิม (Nadiem Makarim) ผู้ร่วมก่อตั้ง Gojek และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน ในคดีทุจริตโครงการจัดซื้อแล็ปท็อป Chromebook สำหรับโรงเรียน ถือเป็นหนึ่งในคดีคอร์รัปชันที่ได้รับความสนใจสูงสุดของอินโดนีเซีย เพราะจำเลยเป็นทั้งอดีตผู้บริหารสตาร์ตอัประดับยูนิคอร์น และอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อน

มาการิม วัย 41 ปี เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Gojek แพลตฟอร์มเรียกรถและบริการเดลิเวอรีชื่อดังของอินโดนีเซีย ก่อนบริษัทเติบโตเป็นซูเปอร์แอป ครอบคลุมทั้งบริการส่งอาหารและระบบชำระเงินดิจิทัล GoPay ต่อมาเขาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีของอดีตประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ในปี 2019 และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการจนถึงปี 2024

คดีนี้เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อ Chromebook กว่า 1.1 ล้านเครื่อง สำหรับโรงเรียนกว่า 77,000 แห่งทั่วอินโดนีเซีย ในช่วงปี 2020-2022 ภายใต้นโยบายดิจิทัลด้านการศึกษาที่เริ่มในยุคโควิด-19 อัยการกล่าวหาว่ามาการิมใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีกำหนดคุณสมบัติการจัดซื้อให้เอื้อต่อระบบ Chrome OS ของ Google จนทำให้รัฐเสียหายราว 2 ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้พิพากษาประธาน ปูร์วันโต อับดุลละห์ อ่านคำพิพากษาที่มีความยาวกว่า 1,100 หน้า ระบุว่าคณะผู้พิพากษาเห็นว่ามาการิม “จงใจและตั้งใจกำหนดทิศทางนโยบายจัดซื้อ Chromebook” โดยมีแรงจูงใจเพื่อ “กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง Google กับบริษัทที่เขาก่อตั้ง” ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นแรงจูงใจที่ขัดต่อคำสาบานตนของรัฐมนตรี

นอกจากโทษจำคุก ศาลยังสั่งปรับมาการิม 1 พันล้านรูเปียห์ (ราว 1.9 ล้านบาท) และให้คืนเงินกว่า 809.6 พันล้านรูเปียห์ หรือราว 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งศาลระบุว่าเป็นจำนวนเงินที่เขาได้รับประโยชน์จากดีลนี้ หากไม่ชำระตามคำสั่ง ศาลระบุว่าจะเพิ่มโทษจำคุกอีก 5 ปี

นายนาเดียม อันวาร์ มาคาริม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Gojek ผู้ให้บริการเรียกรถและชำระเงินรายใหญ่ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซีย
นายนาเดียม อันวาร์ มาคาริม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Gojek ผู้ให้บริการเรียกรถและชำระเงินรายใหญ่ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซีย เดินออกจากศาลคดีทุจริตในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากถูกตัดสินลงโทษในคดีทุจริตจัดซื้อแล็ปท็อป Chromebook ของ Google เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Tatan Syuflana)

ก่อนหน้านี้อัยการเรียกร้องให้ศาลลงโทษจำคุกมาการิมนานถึง 18 ปี พร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า 5.7 ล้านล้านรูเปียห์ แต่ศาลตัดสินจำคุกเพียง 10 ปี ซึ่งต่ำกว่าที่อัยการร้องขอ

ทนายความฝ่ายจำเลยยืนยันว่ามาการิมไม่ได้รับเงินจากโครงการจัดซื้อโดยตรง และระบุว่า Chromebook ราว 97% จากทั้งหมดถูกส่งมอบให้โรงเรียนแล้วภายในปี 2023 ขณะที่อดีตผู้บริหาร Google ที่ขึ้นให้การต่อศาลในเดือนเมษายนยืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนของ Google กับโครงการจัดซื้อ Chromebook แต่อย่างใด ด้าน Google ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา ระบุว่าการลงทุนส่วนใหญ่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Gojek เกิดขึ้นก่อนมาการิมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และไม่เคยเสนอผลประโยชน์ใดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการแลกกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google

มาการิมปฏิเสธข้อกล่าวหาตลอดกระบวนการพิจารณาคดี โดยก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ผมกำลังเผชิญโทษเทียบเท่า 27 ปี ซึ่งถือเป็นสถิติ” พร้อมระบุว่าอัยการเรียกร้องโทษหนักกว่าคดีฆาตกรรมและก่อการร้ายบางคดี หลังฟังคำพิพากษา เขาประกาศว่าจะอุทธรณ์คำตัดสิน

คดีนี้ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก มีคนขับ Gojek หลายสิบคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเอกลักษณ์ของบริษัทมาให้กำลังใจที่ศาลตลอดการพิจารณาคดี ขณะที่ศาลยังได้รับเอกสารสนับสนุนจากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งในฐานะ “เพื่อนศาล” (amicus curiae)

คดีนี้ยังถูกมองว่าอาจกระทบบรรยากาศการลงทุนในอินโดนีเซีย นักลงทุนต่างชาติจับตาประเด็นธรรมาภิบาลและความแน่นอนทางนโยบายในประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้านี้มีคดีลักษณะคล้ายกันที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เช่น คดีจำคุกอดีตผู้บริหารบริษัทร่วมทุนภาครัฐจากการลงทุนที่ล้มเหลวในสตาร์ตอัปด้านเกษตร และคดีจำคุกอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อปีก่อนจากเรื่องใบอนุญาตนำเข้าน้ำตาลเมื่อสิบปีก่อน

ทั้งนี้ คดีของมาการิมยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากเจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์และเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 17:29 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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