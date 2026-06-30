สคบ. บุกตรวจสอบ ร้านขาย “สกุชชี่” ย่านสะพานเหล็ก พบแสดงฉลากไม่ครบถ้วน
สคบ. บุกตรวจสอบ ร้านขาย “สกุชชี่” ย่านสะพานเหล็ก พบแสดงฉลากไม่ครบถ้วน ไร้ข้อมูลผู้ผลิต เตรียมเรียกพ่อค้าดำเนินคดีตามกฎหมาย
30 มิ.ย. 2569 เวลา 12.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) มอบหมายให้กองคุ้มครองผู้บริโภค 2 โดย นายอนุพงษ์ เจริญเวช ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค 2 และเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าประเภทของเล่น “สกุชชี่” (Squishy) ภายในห้างเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก
ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายปิดให้บริการ สำหรับรายที่เปิดขายมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ซาลาเปา เนย กล้วย สตรอว์เบอรี่ ลูกเทพ สุนัขชิบะ เป็นต้น พบว่ายังขายสินค้าประเภทดังกล่าว โดยมีฉลากแต่การแสดงข้อความบนฉลากสินค้าดังกล่าวนั้นไม่ครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้สินค้าที่ควบคุมฉลากต้องแสดงข้อความบนฉลากสินค้าเป็นภาษาไทย ต้องระบุชื่อผู้ผลิต ผู้สั่งหรือผู้นำเข้า และข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภค ตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
หากสินค้าไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ผู้ผลิต ผู้สั่งและผู้นำเข้าสินค้ารวมทั้งผู้ขายต้องร่วมกันรับผิดต่อความเสียหายของผู้บริโภค ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม โดยผู้บริโภคเพียงแต่พิสูจน์ว่าได้รับความเสียหายจากสินค้านั้น
ทั้งนี้ สคบ. จะเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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