เบนซ์ป้ายแดง ไหว้ขอโทษขับรถไล่ชน เครียดถูกบอกเลิก เผยผลตรวจแอลกอฮอล์
รู้สาเหตุ ชายเบนซ์ป้ายแดงไล่ชนรถ เสียหาย 9 คันรวด สารภาพเครียดหนัก ทะเลาะกับแฟนถูกบอกเลิก ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย ผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์
จากกรณีชายคนหนึ่งขับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ป้ายแดง พุ่งชนรถยนต์คันอื่นบนท้องถนนแบบรวดเดียวหลายคันช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เวลาเลิกเรียน บริเวณสามแยกทาวน์อินทาวน์ มุ่งหน้าไปทางโรงเรียนบดินทรเดชา ส่งผลให้มีรถยนต์เสียหายหนัก 2 คัน และผู้ผู้บาดเจ็บ 2 ราย
มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากพลเมืองดีสามารถบันทึกภาพขณะที่รถเบนซ์คันดังกล่าวพุ่งชนและดันค้างอยู่ที่ท้ายรถฟอร์จูนเนอร์เอาไว้ได้ คนขับเบนซ์ไม่ยอมลงจากรถและพยายามขับดันฟอร์จูนเนอร์ไปเรื่อย ๆ จนผู้ขับฟอร์จูนเนอร์ที่ตอนแรกลงมาดู ต้องกลับขึ้นไปบนรถและเบี่ยงตัวรถหลบออกไป หลังจากพ้นฟอร์จูนเนอร์ รถเบนซ์ก็ยังพุ่งไปก่อเหตุชนรถคันอื่นซ้ำอีก
เมื่อตรวจสอบรถของผู้ก่อเหตุพบว่ากระโปรงหน้าพังยับเยินและกระจกมองข้างหลุดกว่าจะยอมลงจากรถ ตำรวจต้องใช้เวลาเรียกและค่อย ๆ สอบถามอยู่สักพัก
จากการสอบถามเจ้าของรถหนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า ขณะเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านและจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณสามแยกทาวน์อินทาวน์ จู่ ๆ รู้สึกว่ารถถูกพุ่งชนท้ายอย่างแรงจนเสยขึ้นไปชนกับรถเก๋งสีดำคันหน้าส่งผลให้คนขับได้รับบาดเจ็บคิ้วแตก
หลังจากนั้น คนขับรถเบนซ์ก็เดินลงมาจากรถ เข้ามายกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายทุกคนด้วยความสุภาพ พร้อมบอกว่า “ผมเพิ่งทะเลาะกับแฟนและเสียใจมาก” ชายคนดังกล่าวบอกให้ไปดูแลคนเจ็บก่อน ส่วนเรื่องทรัพย์สินตนยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
ผู้เสียหายยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด กร่าง หรือเมาสุราแต่อย่างใด แต่มีสีหน้าเครียดจัดและเหมือนคนกำลังจะร้องไห้
ผู้เห็นเหตุการณ์และพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือพาชายคนขับไปนั่งพัก ซึ่งผู้ก่อเหตุไม่ได้มีอาการเมาหรือก้าวร้าว แต่มีอาการตัวสั่นและร้องไห้อย่างหนัก ชายคนดังกล่าวสารภาพว่า “คุยโทรศัพท์แล้วแฟนโทรมาบอกเลิก” ทำให้ตนเองหน้ามืด คิดอะไรไม่ออก ควบคุมสติไม่ได้จนไม่รู้ตัวว่าขับรถชนรถคนอื่นไปถึง 8-9 คันแล้ว มองว่าชายคนนี้อาจจะเครียดจนอยากจบชีวิตตัวเอง
สำหรับการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ซึ่งผลออกมาเป็นศูนย์คือไม่ได้มีอาการเมาสุรา จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเซลส์แมนขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดังและอดีตเคยเป็นนักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย ทางผู้ก่อเหตุยินดีรับผิดชอบความเสียหายของรถทุกคัน และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดหมายผู้เสียหายทั้งหมดมาเจรจากันอีกครั้งในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ สน.วังทองหลาง
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