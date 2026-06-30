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แห่ชื่นชม ‘หมอก้อง’ พุ่งตัวเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยชักเกร็ง กลางห้างฯ สพฉ. ยกย่องเป็น ฮีโร่เสื้อกาวน์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 17:43 น.
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โซเชียลแห่ชื่นชม ‘หมอก้อง สรวิชญ์’ หลังรีบพุ่งตัวเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยชักเกร็ง กลางห้างฯ ดัง สพฉ. ยกย่องเป็น ฮีโร่เสื้อกาวน์

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมอย่างมาก เมื่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ชื่อบัญชีว่า Moo Patsamon ได้ออกมาโพสต์ภาพของ หมอก้อง สรวิชญ์ ขณะกำลังให้การช่วยเหลือผู้ป่วยชักเกร็งรายหนึ่ง ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง พร้อมระบุข้อความแห่งความประทับใจที่มีต่อนักแสดงและนายแพทย์คนดังว่า

“เหตุเกิดที่ The Mall งามวงศ์วาน เมื่อวานนี้ระหว่างเดินตามทางเดินในห้างก็มีเสียงเอะอะตรงหน้าเรา มีคนนอนที่พื้น มีสองสามีภรรยาพยายามช่วยผู้ป่วยที่นอนอยู่บนพื้น มองไปจึงเห็นว่ามีเลือดที่ปากเยอะเลย (ทราบทีหลังว่าชัก) แล้วสองสามีภรรยาก็ช่วยกันตะโกนดัง ๆ .. รปภ. รปภ.. เราเลยรีบบอก “จะไปตามให้ค่ะ” ปรากฏมีคนช่วยวิ่งไปตามหลายคน คนไทยใจงาม แล้ว รปภ. ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ก็มาสมทบ

แต่ท่ามกลางความชุลมุน ชายคนหนึ่งเดินเร็ว ๆ มาทรุดตัวข้างคนไข้ .. เค้าคือ หมอก้อง คนที่เราชื่นชมมานาน หมอก้องอยู่ถูกที่ถูกเวลามาก เป็นโชคดีของผู้ป่วย หมอก้องเริ่มเช็คอาการคนไข้ภายใน 10 วินาที คนเริ่มมามุงมากขึ้น เราเลยถอยออกมา พร้อมภาพของหมอ

หลายปีก่อนเราชื่นชมหมอก้องที่ประกาศชัด เทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงที่มีกลุ่มคนพยายามทำลายล้างภาพคุณความดีของพระองค์ ทำให้เราชื่นชมและเริ่มติดตามมาตั้งแต่บัดนั้น จนทุกวันนี้ยังติดตามคลิปสั้นขำ ๆ กวน ๆ ของหมอกับเพื่อน ๆ อยู่เลย

หวังว่าผู้ป่วยเมื่อวานจะปลอดภัยนะคะ ขอให้หายไว ๆ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพหมอก้องนะคะ #หมอก้องคนดี #หมอก้องสรวิชญ์”

แห่ชม 'หมอก้อง' รีบเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยชักเกร็ง กลางห้างฯ สพฉ. ยกให้เป็น ฮีโร่เสื้อกาวน์-2

ขณะเดียวกันหลังจากที่โพสต์ข้างต้นถุกเผยแพร่ได้ไม่นาน และชาวเน็ตต่างก็แชร์กันไปเป็นวงกว้าง ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ก็ได้โพสต์ชื่นชม หมอก้อง สรวิชญ์ ที่อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุ และไม่รีรอในการเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์อย่างแท้จริง

“ชื่นชมจากหัวใจ ฮีโร่เสื้อกาวน์… ถูกที่ ถูกเวลา สพฉ. ขอชื่นชมและยกย่อง “หมอก้อง – พันเอก นพ.สรวิชญ์ สุบุญ” กับภาพเหตุการณ์สุดประทับใจที่เกิดขึ้นวานนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ในระหว่างที่มีผู้ป่วยเกิดอาการชักเกร็งและมีเลือดออกทางช่องปาก ท่ามกลางความตกใจและชุลมุนของผู้พบเห็น หมอก้องซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นพอดี ได้รีบพุ่งตัวเข้ามาทรุดเข่าลงข้างผู้ป่วยอย่างไร้ลังเล เพื่อเช็กอาการและให้การช่วยเหลือในทันทีภายในเวลาไม่กี่วินาที ก่อนที่ทีมเจ้าหน้าที่ของห้างจะเข้ามาสมทบ

คุณหมอก้องให้ข้อมูลทีมสื่อ สพฉ. ว่า คำแรกที่คุณหมอพูดก่อนเข้าช่วยเหลือ คือ ‘ใครก็ได้ช่วยโทร 1669 ก่อนเลย’

การมีสติและเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของผู้มีความรู้ทางการแพทย์ใน “นาทีชีวิต” เช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์อย่างแท้จริง รวมถึงต้องขอชื่นชมพลเมืองดีทุกคนในเหตุการณ์ที่ช่วยกันประสานงานเรียก เจ้าหน้าที่และทีมปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ”

แห่ชม 'หมอก้อง' รีบเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยชักเกร็ง กลางห้างฯ สพฉ. ยกให้เป็น ฮีโร่เสื้อกาวน์-1

แห่ชม 'หมอก้อง' รีบเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยชักเกร็ง กลางห้างฯ สพฉ. ยกให้เป็น ฮีโร่เสื้อกาวน์-3
ภาพจาก : FB Moo Patsamon

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อ้างอิงจาก : FB Moo Patsamon

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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