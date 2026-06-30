หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 30/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 20:33 น.
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ตรวจหวยลาว งวด 30/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 30/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 30 มิ.ย. 69 (30/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 30 มิ.ย. 69 (30/6/69)

  • เลข 6 ตัว: 608383
  • เลข 5 ตัว: 08383
  • เลข 4 ตัว: 8383
  • เลข 3 ตัว: 383
  • เลข 2 ตัว: 83
  • เลข 1 ตัว: 3

หวยลาว 30 6 69

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2
28/4/69 0947 947 47 7
21/4/69 1907 907 07 7
7/4/69 5211 211 11 1

ส่องสถิติวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาว เฉพาะวันอังคารย้อนหลัง โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 1
  • เลขรองน่าลุ้น: 7 – 2

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 17 – 71 – 12 – 21 – 27 – 72
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 721 – 317 – 912 – 427

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (12) , หมู (47) , ช้าง (13)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: นกนางแอ่น (21) , กุ้ง (71) , หอย (42)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 12 – 47 – 13 – 21 – 71 – 42
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 712 – 413 – 247 – 142

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 20:33 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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