ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กประกาศผลรางวัล
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว รอผลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 เริ่มต้นงวดแรกกลางสัปดาห์ ผู้ซื้อสลากสามารถรอตรวจผลรางวัลได้ที่นี่ หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ
สำหรับงวดนี้ ผู้ที่ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลควรตรวจหมายเลขบนสลากให้ครบถ้วน ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2569
- รางวัลที่ 1 : รอผลรางวัล
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รอผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอผลรางวัล
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รอผลรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด 16 มิถุนายน 2569
- รางวัลที่ 1 : 287184
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 758 434
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 007 721
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 48
นอกจากนี้ ผู้ถือสลากควรตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติม หลังมีการประกาศผลครบทุกประเภทแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อเป็นชุด ควรตรวจเลขทีละใบให้ชัดเจน
ประชาชนสามารถติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ก.ค. 69 ผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และตรวจผลย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ทางการของสำนักงานสลากฯ หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ผลรางวัลที่ปรากฏในข่าวนี้เป็นสถานะรอประกาศผล หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้ว จะสามารถนำตัวเลขมาอัปเดตในแต่ละหมวดรางวัลได้ทันที
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 กรกฎาคม 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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