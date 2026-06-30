สุดเศร้า หมอศิริพร ทันตแพทย์หญิง เสียชีวิตกะทันหัน สูญเสียบุคลากรทรงคุณค่า
วงการทันตแพทย์อาลัย ทันตแพทย์หญิงศิริพร เพชรย้อย เสียชีวิตกะทันหัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงพยาบาลเขาชัยสนแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
นับเป็นข่าวเศร้าของวงการแพทย์ หลังมีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ทพญ.ศิริพร เพชรย้อย บุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นที่เคารพรัก ด้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 (รหัส 058) โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกคนต่างร่วมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของอาจารย์หมอในครั้งนี้
ขณะที่ โรงพยาบาลเขาชัยสน โพสต์ข้อความขอแสดงความเคารพและอาลัยอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสีย ทพญ.ศิริพร เพชรย้อย ขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอ คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเขาชัยสน
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