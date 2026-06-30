ตร.ออสเตรเลีย รวบหญิงฝรั่งเศส บินจากไทย ลอบขนสารเสพติด ซุกขวดครีมอาบน้ำ
ตำรวจออสเตรเลีย รวบหญิงฝรั่งเศส บินจากไทย ลอบขนสารเสพติด ซุกขวดครีมอาบน้ำ ก่อนส่งตัวขึ้นศาล โทษสูงสุดจำคุก 25 ปี
สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) รายงานว่า หญิงชาวฝรั่งเศสวัย 31 ปี ถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงเพิร์ธ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดควบคุมข้ามพรมแดน หลังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนออสเตรเลีย (ABF) จับกุมตัวได้ที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธ หลังจากเดินทางมาจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2026
เจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนออสเตรเลีย ตรวจค้นสัมภาระของหญิงชาวฝรั่งเศส พบขวดพลาสติกขนาดเล็กติดฉลากระบุว่าเป็นครีมอาบน้ำ เมื่อนำของเหลวภายในขวดไปตรวจสอบ พบว่าเป็นสาร Butanediol น้ำหนักรวม 50 กรัม โดยสารชนิดนี้จัดเป็นยาเสพติดควบคุมชายแดนตามกฎหมายของทางการออสเตรเลีย
จากการตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ภายในร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงส่งมอบคดีให้สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียสืบสวนขยายผล หญิงชาวฝรั่งเศสได้ขับถ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์ออกมาจำนวน 40 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ จำนวน 1 กระทง การกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญาแห่งเครือจักรภพ มาตรา 307.2 บทลงโทษสูงสุดของความผิดฐานนี้คือจำคุก 25 ปี
ปีเตอร์ บรินดัล ผู้กำกับการสืบสวนรักษาการของ AFP ระบุว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด การลักลอบนำเข้ายาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรงและมีบทลงโทษที่เด็ดขาด ผู้กระทำผิดจะต้องถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด
จอห์น เอลดริดจ์ ผู้กำกับการ ABF ย้ำว่า สาร Butanediol เป็นเคมีภัณฑ์ตัวทำละลายที่มีอันตรายสูงมาก หากนำเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนรูปเป็นสาร Gamma-hydroxybutyrate (GHB) ปริมาณเพียงไม่กี่มิลลิกรัมสามารถทำให้เสียชีวิตได้ รัฐบาลออสเตรเลียจึงประกาศให้สารชนิดนี้เป็นยาเสพติดควบคุมชายแดนตั้งแต่ปี 2024 เทียบเท่ากับยาเสพติดชนิดร้ายแรงอย่างเมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน และโคเคน
ที่มา: Australian Federal Police (AFP)
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