ด่วน! ศาลสั่งจำคุก 7 ปี 6 เดือน แม่หลอกลูกสาวไปค้าประเวณีที่ญี่ปุ่น
ศาลอาญาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ หลังแม่อ้างพาลูกสาวเที่ยวญี่ปุ่น แต่ส่งเข้าร้านนวดบังคับค้าประเวณีที่โตเกียว
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก น.ส.ลักษณา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี เป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน ในความผิดฐานค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเด็กเพื่อการค้าประเวณี หลังพาลูกสาวแท้ ๆ ของตนเองไปค้าประเวณีที่ประเทศญี่ปุ่น คดีนี้พิจารณาที่ห้องพิจารณาคดี 905 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โดยมีพนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์เป็นโจทก์
ตามคำฟ้อง จำเลยพาลูกสาวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยอ้างว่าจะพาไปเที่ยว แต่เมื่อถึงกรุงโตเกียวกลับนำตัวเด็กไปส่งที่ร้านนวดแห่งหนึ่ง ซึ่งแฝงการให้บริการทางเพศ
เด็กหญิงผู้เสียหายสามารถหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว ก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันและถูกทางการไต้หวันจับกุม ก่อนส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทย ปัจจุบันผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
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