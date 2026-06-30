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ทำไปได้! ฝรั่งนั่งลวกก๋วยเตี๋ยว ท้ายรถทัวร์ ไม่แคร์สายตาผู้โดยสาร ชาวเน็ตแซวสนั่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 15:48 น.
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ฝรั่งนั่งลวกก๋วยเตี๋ยว ท้ายรถทัวร์ ไม่แคร์สายตาผู้โดยสาร ชาวเน็ตแซวสนั่น

ทำไปได้! เพจดังเปิดคลิป ฝรั่งนั่งลวกก๋วยเตี๋ยว ท้ายรถทัวร์ ไม่แคร์สายตาผู้โดยสาร แม้เอาผ้ามาปิดห็เห็นอยู่ดี ชาวเน็ตแซวสนั่น

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกจากผู้โดยสารรายหนึ่ง ปรากฏชายชาวต่างชาติรายหนึ่งที่นั่งอยู่บริเวณด้านท้ายรถกำลังใช้มือช่วยตัวเองบนรถโดยสารคันหนึ่ง และใช้ผ้าสีเขียวคลุมไว้ ขณะที่มีผู้โดยสารคนอื่น ๆ ร่วมโดยสารไปด้วย

ชายชาวต่างชาตินั่งอยู่บริเวณด้านท้ายรถโดยสารสาธารณะท่ามกลางผู้โดยสาร
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “มันไปเห็นอะไรเข้าวะ555+” , “เป็นการออกกำลังกายบนรถที่ดีมาก” , “ถ้าชักขนาดนี้คนขับรถทัวร์ยังไม่พาส่งโรงพยาบาลอีก..555” , “เค้าน่าจะเป็นลมชักมากกว่าครับ”

ทั้งนี้ ชาวเน็ตส่วนหนึ่งยังได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวถึงความไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฐานอนาจารในที่สาธารณะ ตามมาตรา 388 แห่งประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 15:48 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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