“ทนายตั้ม” รอด! ศาลยกคำร้องถอนประกัน เพิ่มเงื่อนไขห้ามออกสื่อ
ทนายตั้ม รอด ศาลยกคำร้องถอนประกัน แต่เพิ่มเงื่อนไขห้ามออกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ จนกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยาน
จากกรณีศาลนัดไต่สวนคำร้อง กรณีที่อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผนดิน พร้อมด้วย น.ส อัจฉรา แสงขาว ทนายความของ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ได้ยื่นศาร้องให้ศาลเพิกถอนประกันนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เนื่องจากได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีนี้ โดยในการนัดไต่สวนครั้งนี้มีนอกนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของรายการสนธิทอร์คและผู้สื่อข่าวอาวุโสร่วมฟังการไต่สวนด้วยนั้น
ล่าสุด ศาลอาญายกคำร้อง ไม่เพิกถอนประกันตัว ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด แต่ตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ห้ามทนายตั้มออกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ จนเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาล
ส่วนกรณีละเมิดศาล ศาลให้โอกาสทนายตั้มไม่ต้องไต่สวนคำร้อง พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
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