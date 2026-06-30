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“ทนายตั้ม” รอด! ศาลยกคำร้องถอนประกัน เพิ่มเงื่อนไขห้ามออกสื่อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 15:37 น.
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ทนายตั้ม รอด ศาลยกคำร้องถอนประกัน แต่เพิ่มเงื่อนไขห้ามออกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ จนกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยาน

จากกรณีศาลนัดไต่สวนคำร้อง กรณีที่อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผนดิน พร้อมด้วย น.ส อัจฉรา แสงขาว ทนายความของ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ได้ยื่นศาร้องให้ศาลเพิกถอนประกันนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เนื่องจากได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีนี้ โดยในการนัดไต่สวนครั้งนี้มีนอกนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของรายการสนธิทอร์คและผู้สื่อข่าวอาวุโสร่วมฟังการไต่สวนด้วยนั้น

ล่าสุด ศาลอาญายกคำร้อง ไม่เพิกถอนประกันตัว ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด แต่ตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ห้ามทนายตั้มออกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ จนเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาล

ส่วนกรณีละเมิดศาล ศาลให้โอกาสทนายตั้มไม่ต้องไต่สวนคำร้อง พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 15:37 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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