ดีเดย์ 1 ก.ค. ไทยช่วยไทย พลัส เติม 1000 บาทเข้าเป๋าตัง เริ่มใช้จ่ายเดือนใหม่

เตรียมรับเงินรอบใหม่ ไทยช่วยไทย พลัส 1,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ก.ค. 2569 เตือนรีบใช้สิทธิเก่าให้หมดก่อนคืนนี้
เข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 หลายท่านที่ร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 อาจเริ่มทยอยใช้สิทธิวงเงิน 1,000 บาทจนเกือบหมดหรือบางท่านอาจจะใช้จนครบตามจำนวนแล้วจนเกิดคำถามว่าวงเงินรอบใหม่จะเข้าเมื่อไหร่
ข่าวดีสำหรับผู้ที่รอคอยการสนับสนุนในเดือนกรกฎาคม ทางโครงการจะเติมวงเงินรอบใหม่จำนวน 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้โดยอัตโนมัติในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 นี้
อย่างไรก็ดี ขอเน้นย้ำสำหรับผู้ที่ยังเหลือวงเงินรอบเดือนมิถุนายนอยู่ แนะนำให้ตรวจสอบและใช้สิทธิให้หมดก่อนระบบตัดยอด ตามเงื่อนไขเวลา ดังนี้
- การใช้จ่ายทั่วไป : ต้องทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 23:00 น.
- การสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี : ต้องใช้สิทธิภายในเวลา 21:00 น. ของวันนี้เท่านั้น
ทุกท่านสามารถใช้สิทธิซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไปได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นร้านสตรีทฟู้ด ร้านขายของชำ ร้านโชห่วย รวมถึงร้านธงฟ้าราคาประหยัด และร้านค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
รวมทั้ง รถเมล์ ขสมก., รถทัวร์ บขส. และเรือด่วนเจ้าพระยา สามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ หากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินที่ได้รับต่อวัน ท่านสามารถชำระส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดได้
นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อีกด้วย ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS, MRT (สายสีน้ำเงิน ม่วง เหลือง ชมพู), สายสีแดง และ Airport Rail Link สามารถสแกนซื้อตั๋วหรือเหรียญโดยสารเที่ยวเดียวได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น
ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้เติมเงินเข้าบัตรโดยสารได้ และต้องเป็นการเดินทางภายในวันที่ซื้อตั๋ว
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส
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