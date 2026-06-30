บันเทิง

ยินดี! แวนเนส F4 ซุ่มแต่ง นักร้องสาวชาวญี่ปุ่น ‘เอมิ อารามากิ’ ก่อนควงกันไปจดทะเบียนที่ลาสเวกัส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 15:33 น.
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แฟนคลับร่วมยินดี! แวนเนส F4 ซุ่มแต่งงานกับนักร้องสาวชาวญี่ปุ่น ‘เอมิ อารามากิ’ ก่อนควงกันไปจดทะเบียนสมรสที่ลาสเวกัส

นับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนคลับและวงการบันเทิงไต้หวัน เมื่อ แวนเนส วู (Vanness Wu) นักร้องและนักแสดงผู้โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง F4 (รักใสใสหัวใจสี่ดวง) วัย 47 ปี สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เจ้าตัวได้แต่งงานใหม่แล้ว โดยแวนเนส F4 ได้มีการแชร์ภาพมือของเขาและภรรยาสาว ซึ่งเป็นนักร้องชาวญี่ปุ่น วัย 47 ปี อย่าง เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) กุมมือกัน พร้อมโชว์แหวนแต่งงาน โดยระบุแคปชั่นแสนอบอุ่นว่า

“Every good thing comes from above. 2026 has been filled with so many blessings. Being able to tour again with the boys, being able to do what I love on stage and perform for you all… and now being blessed with the most important person in my life. I’m truly so grateful to be able to share this love with all of you who have supported me throughout the years. May God bless each and every one of you with the same love and grace He has so generously shown me. †”

แปลเป็นไทยได้ความว่า “ทุกสิ่งที่ดีงามล้วนมาจากเบื้องบน ปี 2026 นี้เต็มไปด้วยความสุขมากมาย การได้กลับมาออกทัวร์กับเพื่อน ๆ ได้ทำในสิ่งที่รักบนเวที และได้แสดงให้ทุกคนเห็น… และตอนนี้ยังได้รับพรด้วยการมีบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตเข้ามารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันความรักนี้กับทุกคนที่คอยสนับสนุนมาตลอดหลายปี ขอพระเจ้าประทานพรให้ทุกคนได้รับความรักและพระคุณเช่นเดียวกับที่มอบให้ผมอย่างท่วมท้นเช่นกัน †”

แวนเนส F4 ซุ่มแต่ง นักร้องสาวชาวญี่ปุ่น 'เอมิ อารามากิ' ก่อนควงกันไปจดทะเบียนที่ลาสเวกัส-1 แวนเนส F4 ซุ่มแต่ง นักร้องสาวชาวญี่ปุ่น 'เอมิ อารามากิ' ก่อนควงกันไปจดทะเบียนที่ลาสเวกัส-2

ประวัติ เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) นักร้องสาวผู้ครองใจ แวนเนส F4

เอมิ อารามากิ เกิดที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ 9 ขวบ หลังสำเร็จการศึกษาจาก University College London สาขาประวัติศาสตร์ เธอเริ่มต้นเส้นทางสายศิลปินโดยเดินทางไปมาระหว่างโตเกียว ลอนดอน และลอสแอนเจลิส ก่อนที่ เอมิ จะมีโอกาสได้ปล่อยผลงานซิงเกิลแรก “Lonely Night” ในเดือนกรกฎาคม 2021

ด้านผลงานการแสดง เอมิมีผลงานในซีรีส์เรื่อง The Hairdresser Mysteries ทางช่อง BBC ที่กำลังจะออกอากาศ และซีรีส์ FBI: International ซีซั่นสุดท้าย (2025) ทางช่อง CBS นอกจากนี้ยังผ่านงานโฆษณาแบรนด์ระดับโลกอย่าง Starbucks (2023) และ Audi (2024) อีกด้วย

นอกจากงานแสดงและงานเพลงที่น่าทึ่งของเธอแล้วนั้น เอมิ ยังมีทักษะเฉพาะตัวที่น่าสนใจ ทั้งการต่อสู้ด้วยดาบคาตานะ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศิลปะการสวมชุดกิโมโน (Kitsuke) และการเขียนพู่กันจีน

แม้โซเชียลมีเดียของเอมิจะติดตามอินสตาแกรมของแวนเนสอยู่ แต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเรื่องการแต่งงานด้วยตนเองต่อสาธารณะ ซึ่งทางค่ายเพลง B’in Music ได้ยืนยันสถานะของฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประวัติ เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) นักร้องสาวผู้ครองใจ แวนเนส F4-1
ภาพจาก : IG emiaramaki_
ประวัติ เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) นักร้องสาวผู้ครองใจ แวนเนส F4-2
ภาพจาก : IG emiaramaki_
ประวัติ เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) นักร้องสาวผู้ครองใจ แวนเนส F4-4
ภาพจาก : IG emiaramaki_
ประวัติ เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) นักร้องสาวผู้ครองใจ แวนเนส F4-5
ภาพจาก : IG emiaramaki_
ประวัติ เอมิ อารามากิ (Emi Aramaki) นักร้องสาวผู้ครองใจ แวนเนส F4-3
ภาพจาก : IG emiaramaki_

 

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อ้างอิงจาก : asiaone, manilatimes, IG vannesswu, emiaramaki

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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