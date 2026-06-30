เขาเขียว เปิดพรีออเดอร์ “รอยประทับหางหมูเด้ง” ฉลองอายุครบ 2 ขวบ มีจำนวนจำกัด
สวนสัตว์เขาเขียว เปิดพรีออเดอร์ “รอยประทับหางหมูเด้ง” ฉลองอายุครบ 2 ขวบ มีจำนวนจำกัด เพียง 999 ชิ้นทั่วโลก ราคาชุดละ 1,999 บาท เปิดจองถึง 15 ก.ค. นี้
เพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo โพสต์ข้อความระบุว่า นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเกิดครบ 2 ขวบของ “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจแฟน ๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดทำของสะสมสุดพิเศษ “รอยประทับหางหมูเด้ง” (Moo Deng Tail Print) เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษนี้
ผลิตจำนวนจำกัด เพียง 999 ชิ้นทั่วโลก ราคา ชุดละ 1,999 บาท โดย หมายเลข 999 ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้าย จะเปิดประมูลเพื่อนำรายได้สนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์
เปิด Pre-order ตั้งแต่วันนี้–15 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะครบจำนวน สั่งซื้อได้ทาง Inbox เพจ โปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ โปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
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