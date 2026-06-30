นาทีหนีตาย! ไฟไหม้ท่อส่งสารเคมีอินเดีย เพลิงคลอกคนงาน-ชาวบ้าน เจ็บสาหัส 14 ชีวิต
เหตุระทึก! ไฟไหม้ท่อส่งสารเคมี โรงงานปิโตรอินเดีย บาดเจ็บ 30 ราย ถูกไฟคลอกเจ็บสาหัส 14 ราย บริษัทชี้อาจพัวพันคนลักลอบขโมยเชื้อเพลิง ทางการเร่งสอบสาเหตุ
ช่วงเช้ามืดของวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 04:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่จากท่อส่งสารแนฟทารั่วไหลและเกิดประกายไฟลุกลามไปทั่วบริเวณที่โรงงานปิโตรเคมี Haldia Petrochemicals ในเขตอีสต์มิดนาปอร์ รัฐเบงกอลตะวันตก ทางภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 30 ราย ในจำนวนนี้ 14 รายมีอาการบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้อย่างรุนแรง
ต้นเพลิงเริ่มจากบริเวณท่อส่งสารแนฟทาภายในโรงงานที่ดำเนินการโดยบริษัท Haldia Petrochemicals ก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า มีฟ้าผ่าลงมาในบริเวณใกล้เคียงจากนั้นไม่นานเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ท่อส่งสารแนฟทาเกิดรอยแตกและลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่งผลให้คนงานและชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอก
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมรถดับเพลิงกว่า 12 คันเข้าสกัดกั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและผู้บริหารระดับเขตลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานกู้ภัยอย่างใกล้ชิดจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ ขณะที่ทีมกู้ภัยได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการด่วน
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Haldia Sub-Divisional ในเบื้องต้น ก่อนจะส่งตัวผู้ที่อาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Tamluk และอีก 6 รายที่มีอาการสาหัสที่สุดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเมืองโกลกาตา เพื่อรับการรักษาเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน
ในส่วนของสาเหตุนั้น ทาง Haldia Petrochemicals ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบและยืนยันว่ากำลังให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ มีข้อมูลเบื้องต้นคือ เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นใกล้กับจุดลักลอบขโมยสารแนฟทา ซึ่งเป็นจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในพื้นที่โรงงาน
ทางบริษัทให้ข้อมูลว่า สารแนฟทาเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟง่ายและอันตรายสูงมาก ที่ผ่านมาบริษัทได้แจ้งเตือนชุมชนรอบข้างอยู่เสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเข้ามาจัดการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่ายังคงเร็วเกินไปที่จะสรุปสาเหตุหรือชี้ชัดความรับผิดชอบจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
ด้าน นายประทีป บิจาลี สมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและยืนยันว่าทางการกำลังจัดสรรความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด
อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้เส้นทางรถไฟระหว่างสถานี Haldia และ Durgachak ต้องระงับให้บริการชั่วคราว เจ้าหน้าที่จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติทันทีหลังจากที่การซ่อมแซมเส้นทางเสร็จสมบูรณ์
ข้อมูลจาก : apnews, caliber และ indianexpress
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