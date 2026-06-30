ชาวเน็ตเอ็นดู “มาครง” เลือกเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” ประกอบคลิปรับเสด็จในหลวง
ชาวเน็ตเอ็นดูชอบในความใส่ใจ มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เลือกเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย ประกอบคลิปรับเสด็จในหลวง-ราชินี ที่กรุงปารีส
จากกรณีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากโรงแรมเลอ เมอริช กรุงปารีส โรงแรมที่ประทับ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ อนุสรณ์สถาน โอแตล เด แซ็งวาลิด กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมี นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส รอเฝ้ารับเสด็จนั้น
โดยนายมาครง ได้โพสต์คลิปขณะเฝ้ารับเสด็จ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และสมเด็จพระราชินีสุทิดา บัชรสุธาพิมลลักษณ แห่งประเทศไทย สู่ประเทศฝรั่งเศส ในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในทวีปยุโรปของทั้งสองพระองค์
ในปี 2026 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 170 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ และครบรอบ 66 ปีนับจากการเสด็จเยือนฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามคำเชิญของพลเอกเดอโกล ทั้งสองประเทศต่างมีความตั้งใจร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”
อย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวได้มีชาวไทยได้เข้าไปแสดงความเอ็นดูและชอบความใส่ใจเพลงที่นายมาครงใช้ โดยผู้นำฝรั่งเศสใช้เพลง Koisuru Fortune Cookie ฉบับของ AKB48 ซึ่งเพลงนี้เคยถูกนำมาร้องในภาษาไทย โดยวง BNK48 กับเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย และกลายเป็นที่โด่งดั่ง ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นมีผู้เกี่ยวข้องกับวง BNK48 มากดไลค์อย่าง จ๊อบซัง อดีตผู้จัดการ BNK48 และ น้องอุ้ม อดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 2
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