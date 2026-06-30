แฟนคลับช็อก! นักร้องหนุ่มทรุดกลางเวที เจ็บหนัก ฝืนร่างกายไม่ไหว หยุดโชว์กลางคัน
ส่งกำลังใจ! ดงแฮ SUPER JUNIOR ทรุดกลางเวทีคอนเสิร์ต เหตุปวดหลังกะทันหัน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำเริบ ขอโทษแฟนคลับทำให้โชว์ชะงัก
ดงแฮ สมาชิกวงบอยแบนด์ SUPER JUNIOR กำลังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชื่อ Alive ทั่วภูมิภาคเอเชีย ทัวร์ครั้งนี้เริ่มต้นที่กรุงโซล และมีกำหนดการแสดงรอบสุดท้ายที่มาเก๊าในวันที่ 14 และ 15 สิงหาคม ทำแฟนคลับห่วงหนักเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา เขาเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงเป็นวันที่สอง จู่ ๆ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นบนเวที ขณะกำลังร้องเพลง Help! ไอดอลหนุ่มกระโดดและทรุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นทันที
เขาพยายามฝืนแสดงต่อด้วยความเจ็บปวด ท้ายที่สุดต้องเปลี่ยนมานอนหงายลงบนเวที จากนั้นทีมงานรีบวิ่งเข้ามาพยุงตัวเขาลงไปพักด้านหลังเวที
หลังจากหยุดการแสดงไปชั่วครู่ เขากลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งโดยนั่งร้องเพลงบนเก้าอี้ ศิลปินหนุ่มหลั่งน้ำตาพร้อมกล่าวขอโทษแฟนคลับที่ทำให้คอนเสิร์ตวันนั้นพังลง พร้อมอธิบายว่าตัวเองมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังกะทันหัน แต่บรรยากาศก็ผ่อนคลายลง เขาพูดคุยติดตลกกับแฟน ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ตอนนี้เขายังมีเวลาพักฟื้นร่างกายอีกระยะหนึ่งก่อนถึงกำหนดการคอนเสิร์ตครั้งต่อไป แฟนคลับต่างส่งกำลังใจและหวังว่าเขาจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับโชว์ในรอบหน้า
ชมคลิป
ข้อมูลจาก : koreaboo
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