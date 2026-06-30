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ผู้โดยสารโวย! ถูกคนขับมินิบัส สายรังสิต-นครนายก ไล่ลงกลางทาง อ้างรถเสีย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 14:01 น.
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ผู้โดยสารโวย! ถูกคนขับมินิบัส สายรังสิต-นครนายก ไล่ลงกลางทาง อ้างรถเสีย

ผู้โดยสารโวย! ถูกคนขับมินิบัส สายรังสิต-นครนายก ไล่ลงกลางทาง อ้างรถเสีย ต้องรีบตีรถเข้าอู่ซ่อม ก่อนขนส่งสั่งปรับและพักใบอนุญาต

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอ ระบุว่ารถโดยสารสาธารณะสาย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – นครนายก จอดและให้ผู้โดยสารทั้ง 8 คนลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง โดยคนขับอ้างว่ารถเสีย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย

ความคืบหน้าล่าสุด นายบรรพต พนักงานขับรถมินิบัส เดินทางเข้าพบขนส่งจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า หลังขับรถออกจากท่ารถฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และจอดรับผู้โดยสารประมาณ 5 นาที จังหวะที่จะออกรถกลับเข้าเกียร์ไม่ได้ตามปกติ จึงแจ้งให้ผู้โดยสารลงจากรถ เพื่อเดินทางต่อกับรถคันหลัง

ผู้โดยสาร 8 คนถูกปล่อยทิ้งลงกลางทางบริเวณสายรังสิต-นครนายก
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

หลังผู้โดยสารลงจากรถหมดแล้ว นายบรรพต แก้ปัญหาด้วยการเข้าเกียร์ 4 ค้างไว้ แล้วสตาร์ตเครื่องให้รถติดเพื่อขับไปอู่ซ่อม เนื่องจากระบบเกียร์กระปุก หากลูกยางปั๊มคลัตช์รั่ว จะทำให้เข้าเกียร์ตามปกติไม่ได้ และจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ได้ วิ่งได้เพียงเกียร์ 4 เกียร์เดียว หากเจอไฟแดงหรือต้องการจอด ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ตใหม่ทุกครั้ง

นายบรรพต ย้ำว่าไม่มีเจตนาทิ้งผู้โดยสาร แต่ขณะนั้นตกใจ และเมื่อควบคุมรถให้เคลื่อนตัวได้แล้วต้องรีบขับตรงไปอู่ซ่อมทันที เพราะรถจอดไม่ได้หากสตาร์ตเข้าเกียร์ 4 แล้ว ทำให้ละเลยการประสานรถคันอื่นมารับช่วงต่อตามกฎระเบียบ พร้อมกล่าวขอโทษผู้โดยสารทุกคน

ด้านขนส่งจังหวัดนครนายกว่ากล่าวตักเตือน พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 104 ที่ห้ามผู้ประจำรถให้ผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารถูกต้องแล้วต้องลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 127 ปรับตั้งแต่ 500-5,000 บาท พร้อมพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา: FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 , ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

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67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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