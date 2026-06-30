ยูทูบเบอร์สาว ยันคือคนถูก อู๋จุน HI-END ด่าในคลิปเสียง ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์ตามกล่าวอ้าง

ยูทูบเบอร์สาว เจ้าของคลิป ยันคือคนที่ถูก อู๋จุน HI-END ด่าในคลิปเสียง ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์ตามกล่าวอ้าง ด้าน อู๋จุน โผล่เมนต์ 6 ข้อเท็จจริง-ท้าเปิดคลิปเต็ม
ดูท่าว่าดรามานี้จะไม่จบลงง่าย ๆ เสียแล้ว หลังจากที่เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์คลิปเสียงคล้ายยูทูบเบอร์ชื่อดัง 10 ล้านซับ กำลังแสดงพฤติกรรมเกี้ยวกราดด่าใส่พนักงาน จนทาง อู๋จุน HI-END ต้องรีบอัดคลิปชี้แจงว่า เสียงนั้นคือเสียงของตนจริง ๆ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นตนโมโหอดีตพนักงานคนหนึ่งชื่อว่า ‘ตี้’ ที่ได้รับหน้าที่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแต่กลับไม่ทำ จนปลากัดและกิ้งก่าตาย ซ้ำยังโกหกพาแฟนเข้ามาสมัครงานที่บริษัท แต่อ้างว่าไม่รู้จักกัน อู๋จุนยืนยันว่า ตนน่ารักกับคนที่น่ารักด้วย จากในคลิปคือสลิ้งแตกจะต้องเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ ๆ หลายครั้ง
อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุสลิ้งแตก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว
ล่าสุดเฟซบุ๊กของ Reechalla หรือ มาการอง ยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์สาวคนดัง อดีตพนักงานที่เคยร่วมงานกับ อู๋จุน HI-END ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของคลิปเสียงด่าพนักงานในบริษัท ทั้งยังยืนยันว่า คนที่ถูกอู๋จุนด่าในคลิปเสียงนั้น คือ เธอเอง ไม่ใช่ด่าพนักงานดูแลสัตว์ตามที่อู๋จุนกล่าวอ้าง โดยเธอเผยว่ามีหลักฐานและมีพยานยืนยันความจริงในวันเกิดเรื่องทั้งหมด ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับทางมูลนิธิและทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
“***หนูขอชี้แจงนะคะ*** คลิปเสียงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อโซเชียล คือเหตุการณ์ที่หนูเคยถูกกระทำเองค่ะ ไม่ใช่ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าชื่อ “ตี้” โดยข้อเท็จจริงในคลิปนั้นเกิดขึ้นจากการที่หนูท่องสคริปต์งานที่จะถ่ายไม่ได้ จนนำไปสู่การด่าทอ ข่มขู่ ตามที่ปรากฏในคลิป
ซึ่งในส่วนนี้มันคือการนำเหตุการณ์อีกกรณีหนึ่งมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ ทำให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน และเบี่ยงเบนจากประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริง หนูมีหลักฐานและพยานยืนยันความจริงในส่วนนี้ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับทางมูลนิธิและทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะ
สุดท้ายนี้ หนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในที่ทำงานแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใคร หรือที่ไหนอีกเลยค่ะ ไม่ว่าพนักงานจะทำงานผิดพลาดแค่ไหน หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ‘ความรุนแรง’ ไม่ใช่ทางออก และไม่มีใครสมควรถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกทำร้ายร่างกาย และหนูหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีก และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้หนูในเวลาแบบนี้จริง ๆ ค่ะ”
หลังโพสต์ของ Reechalla ถูกเผยแพร่ได้ไม่นาน ทางด้าน อู๋จุน HI-END ก็เข้ามาคอมเมนต์ข้อความใต้โพสต์ของ มาการอง ยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์สาว อดีตพนักงานของอู๋จุน ในทันที ระบุว่า
“ความย้อนแย้ง
1. พี่ปุ๊ เขาเอ็นดูคุณขนาดนั้น เขาจะพูดว่า “ปล่อยแม่งเลย กูออกอยู่แล้ว” จริง ๆ หรอครับ พี่ปุ๊ที่ไปตามหาคุณที่บ้าน เป็นห่วงคุณขนาดนั้นนะหรอ
2. ถ้าเป็นคุณในคลิป แสดงว่าคุณเคยเหลี่ยมผมจริงๆหรอครับ ในกรณีนี้ถ้าเป็นอย่างที่อ้างจริง คุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจแบบมาก ๆ เลยว่า ณ ตอนนั้น เราอยู่ในบริบทของการเป็น Creater และสิ่งเดียวที่คุณจะคอยโดนสอนคือ การไม่เตรียมงานและให้เพื่อนมารอหน้ากองถ่าย
3. ถ้าในกรณีนี้เป็นเรื่องจริง เสียงจริง
และคุณมีคลิปเสียงนี้แต่แรก และทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริง อย่างที่คุณอ้าง คุณจะใส่ข้อความเท็จอ้างเพิ่มมาตั้งแต่แรกว่าผมขู่จะตบคุณครับ ไม่ใช่มาพูดทีหลังใส่ไข่จากทีมงาน toxic ที่ปลุกปั่นช่วยอยู่เบื้องหลัง
4. คุณบอกผมว่าผม ข่มขู่ ตามไปถึงบ้านเพื่อน บ้านครอบครัวคุณ แต่ข้อเท็จจริง มันมีอยู่ในคลิปที่ผมเคยลงไปเมื่อ 2 ปีก่อนแบบชัดเจน ทำไมคุณถึงพูดสัมภาษแบบนั้น
5. เงินที่คุณยืมผมตั้งแต่ทำ creater แรก ๆ บวกกับเงินที่ยืมระหว่างหายตัวไป ผมยังมีหลักฐานแชท ที่คุณยืมเงิน และ สลิปเงินที่ผมโอนไปให้ทันทีอีก 5xxxxx ให้คุณก่อนจะหายไป ทำไมคุณไม่คืนเลยครับ?
6. สิ่งดี ๆ ความหวังดี ที่คุณก็รุ้และกลับมาวันเกิดผม ล้วนมีร่วมกันเยอะแยะ แต่ไม่เคยพูด พูดเหมือนที่นี่เป็นโรงรับดุด่าคน สิ่งที่มันปรากฏให้เห็นชัด ๆ คืออะไรครับ เราเติมโตด้วยคน แบบแผน การอยู่ร่วมกัน อย่างมีจิตสำนึกหรือป่าว
***เสียงในคลิป ผช คือเป๊ปซี่ และ ผู้หญิงคือพี่ปุ๊แน่นอน ซึ่งเขาสามารถยืนยันตัวตนได้แน่ ๆ ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ซึ่งตอนนั้นพนักงานเรามีกันแค่นี้ และมันบ่งชี้ได้ชัดเจนมากครับ ว่านั่นไม่ใช่คุณสักนิด รบกวนเปิดเสียงทั้งหมดด้วย อย่าตัดมาแค่บางส่วนให้คนเข้าใจผิดครับ.
ปล.สคริปแต่ละช่องต้องคิดเองครับ ไม่เคยมีใครต้องคิดให้กัน เพราะงั้น การท่องสคริปไม่ได้ของช่องตัวเอง..เอ่อ? เกี่ยวอะไรกับช่องผม”
ขณะเดียวกันทางฝั่งของ พี่เมย์ หนึ่งในสมาชิกแก๊ง HI-END ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ฟาดแรงใต้โพสต์ของมาการองเช่นกัน ระบุว่า
“คนเรา มันตอได้ตลอดเวลาเนอะ การกระทำที่อยู่ด้วยกันรู้อยู่แก่ใจ ทำไรไว้บ้าง !!!! พี่ปุ๊จะไปหฝด่าหมั่นใส้เธอหรอ เอาดี สติ และโพสแบบนี้คือการยอมรับด้วยนะ ดี!!”
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อ้างอิงจาก : FB Reechalla
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