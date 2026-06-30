ประหารชีวิต มือปืนบุกยิงป้อมรถไฟตำรวจดับ ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ประหารชีวิต มือปืนบุกยิงป้อมรถไฟ จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้สิบตำรวจโทเสียชีวิต 1 นาย ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต เพราะรับสารภาพ
ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีหมายเลขดำที่ อ.1009/68 ผู้ต้องหา นายมูฮัมหมัดคอยรี (ขอสงวนนามสกุล) โดยคดีนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2566 คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่บริเวณจุดตรวจป้อมยามข้ามทางรถไฟนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้ สิบตำรวจโท พิจักษณ์ บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี 13 เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
ศาลชั้นต้น พิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียด ตัดสินผู้ต้องหา ในความผิดฐานอั้งยี่ ร่วมกันก่อการร้าย และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งศาลพิพากษาโทษสูงสุดให้ “ประหารชีวิต”
แต่เนื่องจากคำให้การในชั้นกระบวนการซักถามและสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงเหลือ “จำคุกตลอดชีวิต” และให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์
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