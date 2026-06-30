ไขปริศนา “การบินไทย” หายจากเส้นทางอัมสเตอร์ดัม 28 ปี ก่อนกลับมาบินตรง 1 ก.ค. นี้
ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางกรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัมที่หายไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ก่อนการบินไทยกลับมาบินตรงรายวันอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค. นี้
การบินไทยเตรียมกลับมาเปิดบินตรงเส้นทาง กรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม อีกครั้งในรอบเกือบ 28 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ด้วยเครื่องบิน Airbus A350-900 บินทุกวัน หลังเส้นทางนี้หายไปจากตารางบินตั้งแต่ปลายปี 1998 จนเกิดกระแสสงสัยในโซเชียลมีเดียว่าการบินไทยเคย ถูกแบน เส้นทางนี้หรือไม่?
จากการตรวจสอบข้อมูลของ AeroRoutes และ Aviation Week ยังไม่พบหลักฐานว่าเนเธอร์แลนด์ ท่าอากาศยานสคิปโฮล สหภาพยุโรป หรือหน่วยงานกำกับการบินใดสั่งห้ามการบินไทยบินเส้นทางนี้ ทั้งสองแหล่งข้อมูลระบุตรงกันว่าการบินไทยให้บริการอัมสเตอร์ดัมครั้งสุดท้ายช่วงปลายปี 1998 ในรูปแบบเส้นทางต่อเครื่อง กรุงเทพฯ–ซูริก–อัมสเตอร์ดัม ไม่ใช่เที่ยวบินตรงแบบที่กำลังจะเปิดใหม่
เหตุใด การบินไทย จึงหยุดบินในตอนนั้น
ยังไม่มีเอกสารทางการที่ระบุสาเหตุชัดเจนของการยกเลิกเส้นทางในปี 1998 แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทช่วงเวลาดังกล่าว เส้นทางอัมสเตอร์ดัมขณะนั้นเป็นเพียงเส้นทางต่อเครื่องจากซูริก ไม่ใช่เส้นทางหลัก ทำให้สายการบินสามารถถอนออกจากระบบได้ตามการพิจารณาเชิงพาณิชย์ปกติ โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการถูกห้ามบินแต่อย่างใด
ช่วงเวลาดังกล่าวยังตรงกับวิกฤตต้มยำกุ้งที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1997 ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงกว่าครึ่งหนึ่งเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนต่างประเทศของสายการบิน เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าเชื้อเพลิง และค่าอะไหล่ ส่วนใหญ่ผูกกับเงินตราต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการจัดเครือข่ายเส้นทางบินในยุคนั้น แต่ยังไม่มีแหล่งข้อมูลใดยืนยันโดยตรงว่านี่คือสาเหตุของการตัดเส้นทางอัมสเตอร์ดัมโดยเฉพาะ
การกลับมาครั้งนี้แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน เพราะเป็นเที่ยวบินตรงรายวันแบบไม่ต่อเครื่อง ไม่ผ่านซูริกเหมือนในอดีต เว็บไซต์การบินไทยยืนยันว่าจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ด้วยเครื่องบิน Airbus A350-900 เพื่อเสริมการเชื่อมต่อระหว่างไทยกับยุโรป
Aviation Week รายงานว่าเส้นทางนี้จะทำให้เครือข่ายยุโรปของการบินไทยขยายเป็น 12 จุดหมายปลายทาง โดยปัจจุบันการบินไทยให้บริการ 11 เมืองในยุโรปอยู่แล้ว รวมถึงเที่ยวบินวันละ 2 รอบไปแฟรงก์เฟิร์ตและลอนดอน รวมถึงเที่ยวบินรายวันไปบรัสเซลส์ โคเปนเฮเกน อิสตันบูล มิลาน มิวนิก ออสโล ปารีส สตอกโฮล์ม และซูริก
เส้นทางบินใหม่และคู่แข่งในตลาด
ตามตารางบินเบื้องต้น เที่ยวบิน TG936 ออกจากกรุงเทพฯ ช่วงเช้าตรู่ ถึงอัมสเตอร์ดัมในช่วงสาย ส่วนเที่ยวบิน TG937 ออกจากอัมสเตอร์ดัมช่วงบ่าย ถึงกรุงเทพฯ เช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้เส้นทางกรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัมมีสายการบิน KLM และ EVA Air ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว การกลับเข้ามาของการบินไทยจึงเป็นการเพิ่มทางเลือกและการแข่งขันด้านราคาในเส้นทางนี้ ไม่ใช่การเปิดเส้นทางใหม่จากศูนย์
ที่มาของข่าวลือ “ถูกแบน”
สำหรับที่มาของข่าวลือที่ว่า “ถูกแบน” น่าจะมาจากการตีความคลาดเคลื่อน เพราะแหล่งข่าวการบินต่างประเทศใช้คำว่า resume, return หรือ relaunch ซึ่งแปลว่า “กลับมาเปิดให้บริการหลังหยุดไปนาน” ไม่ได้สื่อความหมายว่า “พ้นโทษแบน” แต่อย่างใด การที่เส้นทางหายไปนานเกือบ 28 ปีจึงเป็นผลจากการตัดสินใจเชิงธุรกิจของสายการบินเอง มากกว่าการถูกสั่งห้ามจากหน่วยงานใด
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- AeroRoutes
- Aviation Week
- Thai Airways
- Thai Airways – Timeline & History
- Wikipedia – 1997 Asian Financial Crisis
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