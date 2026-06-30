ป๋าชู เดือด คราบอสุจิในห้องหลาน อยากเตะเสยหน้า ปม รปภ. บุกบ้าน อ้างชอบมานาน
ป๋าชู วัดเศวต เดือดจัด พบคราบอสุจิในห้องแต่งตัวหลานสาว ลั่น อยากเตะเสยหน้า หลัง รปภ. บุกรุกบ้านยามวิกาลหวังข่มขืน อ้างชอบมานานแล้ว
จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สาววัย 26 ปี หลานของ ป๋าชู วัดเศวต ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านย่านบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี งัดเข้ามาภายในบ้านกลางดึกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่เธอกำลังนอนอยู่ จู่ ๆ เสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้นจึงไปเปิดกล้องวงจรดูพบว่า รปภ. เดินอยู่บริเวณชั้น 1
เธอตกใจจึงปีนออกนอกหน้าต่างชั้น 2 พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงสัญญาณกันขโมยดัง จากนั้นอินฟลูฯ สาว โทรหานิติบุคคลโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือ มี รปภ. อีกคนเข้ามาช่วย ส่วนผู้ก่อเหตุปีนหนีหน้าต่างออกไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุสารภาพสาเหตุที่ทำไปเพราะชอบอินฟลูฯ สาวมานาน
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยังได้รับการเยียวยาจากโครงการหมู่บ้านและบริษัทฯ รปภ. โดยให้เหตุผลว่า “เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น” ทั้งยังถูกขู่ว่าหากไม่รับเงินเยียวยา 200,000 บาท จะจ่ายให้ตามที่เสียหายจริงเท่านั้น
ขณะเดียวกัน ป๋าชู วัดเศวต เตรียมพาหลานสาวไปตรวจสุขภาพจิต จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนเห็นว่าหมู่บ้านควรรับผิดชอบมากกว่านี้ เพราะบริษัทฯ รปภ. จ้างผ่านโครงการ ก่อนหน้านี้เคยเจรจากันแล้ว 3 ครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ตนอยากให้หลานสาวขายบ้านคืนโครงการและเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าตกแต่งบิลท์อิน รวมถึงดอกเบี้ย เนื่องจากทำใจอู่บ้านหลังนี้ลำบาก
ล่าสุด ป๋าชู วัดเศวต เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กหลังจากตรวจสอบบ้านของหลานสาวพบคราบอสุจิในห้องแต่งตัวฝ่ายหญิง งานนี้เจ้าตัวเดือดจัด โพสต์ข้อความระบายว่า “คราบอสุจิเต็มคาราเบล ไอ้ชาติชั่ว ห้องแต่งตัวหลานxู ไอ้xัส” และ “แx่งต้องเตะเสยหน้า เxี้ยมาก”
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