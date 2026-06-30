เผยแอร์สาว รับค่าหิ้ว 8,800 บาท หลังมีบัญชีอวตารเข้ามาจ้าง เร่งล่าตัวเจ้าของบัญชี
ป.ป.ส. เผยแอร์สาว รับค่าหิ้ว 8,800 บาท หลังมีบัญชีอวตารเข้ามาจ้าง เร่งล่าตัวเจ้าของบัญชี ด้านแม่ของผู้ต้องหาระบุว่าครอบครัวไม่ได้ร่ำรวย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่แอร์สาวชาวไทยของการบินไทยถูกจับกุมจากการลักลอบขนเฮโรอีน เข้าประเทศออสเตรเลียว่า จากผลการสืบสวนร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) พบว่า ผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีบัญชีอวตารชื่อ “โรส” โพสต์หาผู้ที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย พร้อมระบุว่าต้องการพื้นที่ว่างประมาณ 20 กิโลกรัม เพื่อฝากขนส่งสินค้าโอทอปและสินค้าไทย
โดยในตอนแรกทางแอร์และแฟนหนุ่มจะไม่รับงานเนื่องจากเป็นเฟซอวตาร ทว่าทางโรสยืนกรานว่าเป็นเฟซจริงทำให้ทั้งคู่ยอมรับงาน โดยคิดค่าจ้าง 8,800 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบ บัญชีดังกล่าวพบว่าได้ปิดการใช้งานไปแล้ว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าว เพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ยังได้คุยกับผู้ต้องหา โดยกลับบ้านครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และส่งเงินให้ครอบครัวเดือนละ 10,000 บาท เพื่อนำไปผ่อนรถยนต์ที่ใช้ชื่อมารดาเป็นเจ้าของ โดยมีค่างวดประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน
มารดายังให้ข้อมูลว่า ลูกสาวยังมีภาระต้องชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายได้ไม่ได้สูงมาก และครอบครัวมีฐานะทั่วไป ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย
ทาง ป.ป.ส. ยังระบุอีกว่า ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้การดูแลผู้ต้องหาตามสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทย ขณะที่คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลีย โดยผู้ต้องหายังไม่ได้รับการประกันตัว และคาดว่าภายในประมาณ 4 สัปดาห์ จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติม ทั้งนี้มีผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลออสเตรเลียในวันที่ 14 ก.ย. 69
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