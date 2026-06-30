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อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนักงานรุมแฉไม่พัก ลั่น “ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 13:38 น.
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อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนักงานรุมแฉไม่พัก ลั่น “ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง” แฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ

ภายหลังจากดรามาที่อดีตพนักงานที่เคยทำงานกับยูทูเบอร์ชื่อดัง เจ้าของช่อง 10 ล้านซับ ขวัญใจเด็กไทย อย่าง อู๋จุน HI-END ว่าอารมณ์ร้อน ทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นข่าวดังต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด อู๋จุน HI-END ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยเป็นการเคลื่อนไหวหลังจากเจ้าตัวถูกกระแสดรามาจากอดีตพนักงานออกมาแฉพฤติกรรมต่าง ๆ รายวัน จนกลายเป็นข่าวใหญ่โต ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามอู๋จุน และทีมงาน HI-END มาอย่างยาวนานก็เข้ามาส่งกำลังใจให้ยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังก้าวข้ามผ่านอุปสรรคดรามาครั้งนี้ไปให้ได้

อู๋จุน ระบุว่า “การที่ผมเติบโต ผ่านการทำงานกับคนมาเยอะ (หลักฐานก็คือในช่องของ OAUJUN HI-END) ผมรู้ครับ ว่าการวางตัวที่ดี ให้เกียรติคน มันคืออะไร ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ผมตีเป็นไม่ถึง 1% ของทั้งหมด เป็นคนจำพวก ไม่เคยโทษคนอื่น และจะมองเพียงด้านเดียวและมุมตัวเองเท่านั้น ซึ่งความน่ากลัวของคนประเภทนี้คือ ไม่ว่าจะเคยผ่านอะไรดี ๆ มาด้วยกัน หากวันนึงไม่พอใจก็พร้อมจะทำร้ายคนรอบข้างได้ทันที เพื่อกลบความรุ้สึกด้อยค่าของตนเอง*

ในวันนี้ มีดราม่าที่เกิดจากกลุ่ม พนักงาน เพียงไม่ถึง1เปอร์ ขององค์กร ที่เคยอยู่ที่นี่ ซึ่ง ไม่ใช่คนทำงานจริงไม่พอ ยังไร้จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ในกรณีบางคน เช่น ที่ผมมีหลักฐานว่าเดินมาลาออก 18 วันที่ 19 เก็บของหนี ทำเสียงานมูลค่าเป็นแสน เพียงเพราะ เข้ากับเพื่อนร่วมทีมพร๊อบไม่ได้ แถมสุดท้ายให้ข่าวโจมตีว่าเราไม่จ่ายเงิน (หลักฐานมีทั้งแชทและกล้องและเสียง โดยอยู่แค่ในช่วงทดลองงาน ยังไม่ผ่านงานด้วยซ้ำ)

ผมคิดว่า ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลงหรอกครับ เพราะผมจะไม่ทำผิดต่อสังคม หรือไปตั้งใจทำลายชีวิตคน คุณกำลังคิดว่าผมอยู่ในแสงและอยากให้ผมดับ แต่ผมเกิดมาจากความมีแบบแผน ทำงาน และมีจิตสำนึกอย่างแท้จริง ตัวผมจึงรู้ว่า ข่าว เขาต้องการขายข่าว ได้กระแสไปตามช่วงเวลานั้น ๆ เขาเซี้ยมได้ เขาก็จะเซี้ยมให้สุด เพียงแต่ ตัวของคุณที่ปล่อยข่าวเฟคนิวส์ ในวันที่คิดว่าการปกปิดตัวตนจะช่วยคุณได้ แต่เชื่อคุณเชื่อผมเถอะ มันไม่เสมอไปหรอก

แม้ในบางครั้ง ผมเหี้ยบ้าง ผมดีบ้าง แต่ผมไม่เคยโลกสวย และมองว่าเหรียญมีสองด้านเสมอ ผมเรียนรู้ ทำจริง และเติบโตมาจากตรงนี่ ไม่สามารถมีคำพูดตัดสิน หรือ คำแนะนำที่ใช้ความรุ้สึกโดยไม่มีตรรกะความคิด มาเปลี่ยนความตั้งใจผมตลอด 10 ปีนี้ได้แน่นอน

ผมยังยืนยันว่า พนักงานหลายร้อยชีวิต ที่เข้ามาและออกไป ถ้าเหลี่ยม ทำองค์กรเสียหาย ยังไงผมมีอารมณ์เหมือนมนุษย์คนหนึ่ง

สุดท้าย วันนี้ผมเติบโตขึ้นอีก มีการวางแผนองค์กรในการรับมือกับจิตใจคน และเรียนรู้ว่า คนเรา รู้หน้าไม่รู้ใจ จิตใจคนบางคนมัน “ดำ” มากกว่าจินตนาการ ซึ่งยากที่คนที่ไม่เคยเจอกับตัว จะรับรู้เข้าใจ

ผมขอโทษคนที่อคติกับผม แต่คอมเมนต์เสียดแทงใส่สีของคุณ ไม่มีทางเปลี่ยนจุดยืนผมได้หรอก. (ตั้งแต่เกิดมา ผมไม่เคยไปจ้องจับผิด นั่งเมนต์ด่าใคร เพราะชีวิตผมต้องเอาเวลาไปวางแผนระบบงาน ลงมือทำ และวันนี้ก็เช่นกัน) คนมีสติ จะเข้าใจสิ่งที่คนจะเก่งขึ้น เขาทำกัน คนอคติ หน้ามืด ก็หาคำด่าต่อได้ ตามบาย”

อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนง.รุมแฉไม่พัก ลั่น ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง-1

อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนง.รุมแฉไม่พัก ลั่น ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง-4

อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนง.รุมแฉไม่พัก ลั่น ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง-2

อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนง.รุมแฉไม่พัก ลั่น ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง-3

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อ้างอิงจาก : FB Oaujun Hi-End

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 13:38 น.
69
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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