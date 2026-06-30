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“ทนายตั้ม” ลุ้น! โดนยื่นถอนประกัน กรณีสัมภาษณ์พาดพิงพยาน ชี้ชะตา 13.30 น.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 12:41 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 12:44 น.
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ศาลพิจารณาคำร้องถอนประกัน ทนายตั้ม กรณีสัมภาษณ์พาดพิงพยาน ชี้ชะตา 13.30 น. ยอมรับว่าพูดจริง แต่ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นศาล

ศาลนัดไต่สวนคำร้อง กรณีที่อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผนดิน พร้อมด้วย น.ส อัจฉรา แสงขาว ทนายความของ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ได้ยื่นศาร้องให้ศาลเพิกถอนประกันนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เนื่องจากได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีนี้ โดยในการนัดไต่สวนครั้งนี้มีนอกนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของรายการสนธิทอร์คและผู้สื่อข่าวอาวุโสร่วมฟังการไต่สวนด้วย

อาจารย์ปานเทพ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาว่า วันนี้ได้รับมอบอำนาจจาก “พี่อ้อย” ให้มาสังเกตการณ์การพิจารณาคดี รวมทั้งเตรียมเข้าเบิกความเป็นพยานในชั้นไต่สวน แต่ปรากฏว่าศาลได้สอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นที่นายษิทราเคยกล่าวว่า “ให้นำคดีของตนไปสอนนักศึกษาและผู้พิพากษาด้วย” ซึ่งนายษิทรายอมรับต่อศาลว่าได้กล่าวข้อความดังกล่าวจริง แต่ไม่มีเจตนาดูหมิ่นศาล

อาจารย์ปานเทพ กล่าวต่อว่า เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว ศาลจึงเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องไต่สวนพยานเพิ่มเติม และจะนำเรื่องไปพิจารณา ก่อนนัดฟังคำสั่งในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

ขณะที่ ทนายตั้ม ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ศาลไม่ได้ดำเนินการไต่สวน เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏตามคลิปวิดีโออยู่แล้ว โดยศาลจะพิจารณาว่าการกล่าวถ้อยคำดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ ก่อนนัดคู่ความกลับมาฟังคำสั่งอีกครั้งในเวลา 13.30 น.

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 12:41 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 12:44 น.
74
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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