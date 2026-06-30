“ทนายตั้ม” ลุ้น! โดนยื่นถอนประกัน กรณีสัมภาษณ์พาดพิงพยาน ชี้ชะตา 13.30 น.
ศาลพิจารณาคำร้องถอนประกัน ทนายตั้ม กรณีสัมภาษณ์พาดพิงพยาน ชี้ชะตา 13.30 น. ยอมรับว่าพูดจริง แต่ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นศาล
ศาลนัดไต่สวนคำร้อง กรณีที่อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผนดิน พร้อมด้วย น.ส อัจฉรา แสงขาว ทนายความของ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ได้ยื่นศาร้องให้ศาลเพิกถอนประกันนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เนื่องจากได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีนี้ โดยในการนัดไต่สวนครั้งนี้มีนอกนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของรายการสนธิทอร์คและผู้สื่อข่าวอาวุโสร่วมฟังการไต่สวนด้วย
อาจารย์ปานเทพ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาว่า วันนี้ได้รับมอบอำนาจจาก “พี่อ้อย” ให้มาสังเกตการณ์การพิจารณาคดี รวมทั้งเตรียมเข้าเบิกความเป็นพยานในชั้นไต่สวน แต่ปรากฏว่าศาลได้สอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นที่นายษิทราเคยกล่าวว่า “ให้นำคดีของตนไปสอนนักศึกษาและผู้พิพากษาด้วย” ซึ่งนายษิทรายอมรับต่อศาลว่าได้กล่าวข้อความดังกล่าวจริง แต่ไม่มีเจตนาดูหมิ่นศาล
อาจารย์ปานเทพ กล่าวต่อว่า เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว ศาลจึงเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องไต่สวนพยานเพิ่มเติม และจะนำเรื่องไปพิจารณา ก่อนนัดฟังคำสั่งในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
ขณะที่ ทนายตั้ม ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ศาลไม่ได้ดำเนินการไต่สวน เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏตามคลิปวิดีโออยู่แล้ว โดยศาลจะพิจารณาว่าการกล่าวถ้อยคำดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ ก่อนนัดคู่ความกลับมาฟังคำสั่งอีกครั้งในเวลา 13.30 น.
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