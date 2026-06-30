เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลอง “ชุดไทยดุสิต” ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ฝรั่งเศส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลอง “ชุดไทยดุสิต” เสด็จฯ ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวังเอลีเซ ประเทศฝรั่งเศส
เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya โพสต์ข้อความว่า วันที่ 29 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในการเสด็จฯ ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Dinner) ณ พระราชวังเอลีเซ ซึ่งใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่ 2 (พ.ศ. 2391)
อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเคานต์แห่งเอเวรอ (Comte d’Évreux) ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธี การประชุมระดับสูง และการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลก โดยมีประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยา เป็นเจ้าภาพ
ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมลายแก้วชิงดวงเล็ก ย้อมครามธรรมชาติ จากฝีมือการทอของกลุ่มจันทร์โสมา โดย อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย
ตัดเย็บ และปักประดับอย่างวิจิตรโดยห้องเสื้อ Tirapan โดยศิลปินแห่งชาติ คุณธีรพันธ์ วรรณรัตน์ ด้วยลักษณะเด่นของเสื้อคอกว้างไม่มีแขน กุ๊นขอบคอและปักประดับที่ตัวเสื้อ ผสานผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพก ทำให้ชุดไทยดุสิตเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม สำหรับงานพิธีค่ำและใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
แต่งพระพักตร์ โดย คุณภูธดา พรธรรมฉัตร
แต่งพระเกศา โดย คุณสมพร ธิรินทร์
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