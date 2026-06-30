“พิพัฒน์” ตอบถ้าเป็น แอร์ฯ-กัปตัน ไม่ได้ตรวจเข้มเท่าผู้โดยสาร ยันไม่ได้หละหลวม
พิพัฒน์ เผยถ้าเป็นแอร์โฮสเตสหรือกัปตัน ไม่ได้ตรวจเข้มเท่าผู้โดยสาร ไม่มีการตรวจหาสารเสพติด ยันไม่ได้หละหลวม เตรียมเปลี่ยนมาตรการ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจค้นห้องของแอร์สาวที่ถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีน ว่า ตนได้แจ้งไปยัง ผู้อำนวยการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ซึ่งปกติที่ผ่านมาสำหรับผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ เรามีการตรวจวัตถุระเบิด และในส่วนยาเสพติดเรามีสุนัขช่วยดมกลิ่น
ซึ่งยอมรับว่าต้องมีการปรับปรุงในส่วนนี้ ที่ผ่านมาสำหรับกัปตัน สจ๊วต หรือ แอร์โฮสเตส เราจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำการตรวจเฉพาะวัตถุระเบิด แต่ยาเสพติดก็มีการตรวจเพียงแต่ไม่มีสุนัขมาดมกลิ่น ดังนั้นคนที่จะลับลอกขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆ
ส่วนกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่ออสเตรเลีย ตนไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ จะไปหามาตรการป้องกันต่อไป โดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนผู้โดยสารขาออก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติด โดยหลังจากนี้ต้องมีความเข้มงวด เพราะเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภท
เมื่อถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยอาจจะเดินทางไปต่างประเทศลำบากขึ้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า คนไทยที่ไปต่างประเทศจะมีการสุ่มตรวจแต่ก็คงไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทย ซึ่งคนทุกประเทศเมื่อไปถึงประเทศปลายทาง ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการตรวจคนทุกชาติ ไม่ได้เน้นที่คนไทยอย่างเดียว ดังนั้นเราต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบิน สจ๊วตและแอร์โฮสเตส ที่ในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตอนนี้จึงต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไป
เมื่อถามว่าสายการบินไทย มีมาตรการอะไรออกมาบ้างแล้วหรือไม่ เช่น การยกเลิกเที่ยวบินไปยังออสเตรเลีย นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยัง แต่เรามีการประสานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิด หลังจากนี้คงต้องให้ผู้บริหารของการบินไทย AOT รวมถึงสถาบันการบินพลเรือน เพื่อกำชับให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และยืนยันว่ายังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินไปยังออสเตรเลีย
เมื่อถามว่า จากเหตุการณ์นี้จะทำให้สายการบินจากประเทศไทยถูกตรวจสอบเข้มข้นขึ้นหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เขาตรวจสอบเข้มข้นตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่ว่าสายการบินเหล่านั้นจะบินมาจากประเทศอะไร โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ขนาดอาหารที่เราพกไป เมื่อตรวจพบก็ให้นำออกไป
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราหละหลวมหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จะบอกว่าเราหละหลวมไม่ได้ เราถือปฏิบัติตามปกติ ถ้าบอกว่าเราหละหลวมแสดงว่าของเราใช้การไม่ได้ แต่เรามีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและยาเสพติด ซึ่งมีการตรวจอยู่ตลอดเวลา แต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ป.ป.ส. ก็มีการตรวจสอบและเช็คการข่าวเชิงลึก ดังนั้นขอให้สบายใจ แต่เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราเป็นผู้ระวัง โดยเชื่อว่าจะมีโอกาสที่เล็ดลอดเหมือนกันในหลายประเทศ แต่เราต้องพยายามหามาตรการเพิ่มขึ้น อาจต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือมาใช้ในการตรวจสอบ
เมื่อย้ำว่าเพราะการตรวจสอบลูกเรือไม่เข้มงวดจึงทำให้เกิดกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ต่อไปคงต้องละเอียดให้มากขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สุวรรณภูมิ” ออกแถลงปมแอร์สาวซุกเฮโรอีน หลังถูกถามผ่านไทยออกได้ยังไง?
- มีอีก! สองแอร์สาวออกมาแชร์ เจอโปรไฟล์ “แป้งที่แปลว่าแป้ง” ถามว่ารับหิ้วของไหม?
- กระทรวงยุติธรรม เผยแอร์สาวรับหิ้วของจริง จากกระเป๋า 12 ใบ พบผิดปกติ 2 ใบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: