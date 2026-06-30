ด่วน! รู้ตัวคนจ้าง-ค่าจ้าง แอร์สาวลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย แล้ว เตรียมประสาน ป.ป.ส.
ด่วน! ตำรวจออสเตรเลีย รู้ตัวคนจ้าง-ค่าจ้าง แอร์สาวการบันไทย ลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย แล้ว รอประสาน ป.ป.ส.ไทย เพื่อขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่เบื้องหลัง
ความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสสาว สายการบินการบินไทย ถูกจับกุมพร้อมของกลางเฮโรอีน จำนวนมากกว่า 1 กิโลกรัม ที่ซุกซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าผ้า 12 ใบ โดยพยายามลักลอบขนเข้าประเทศออสเตรเลีย ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางทีมข่าวช่อง 3 ได้สอบถามแหล่งข่าวถึงกรณีแอร์สาวไทยถูกจับ ลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย ว่า ขณะนี้ตำรวจออสเตรเลีย รู้ตัวผู้ว่าจ้างขนเฮโรอีนแล้ว รวมถึงทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง หลังสามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลของแอร์ที่ถูกจับกุม รอประสาน ป.ป.ส.ไทย เพื่อขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่เบื้องหลัง
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดกับผู้บริหารการบินไทยเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในสำนวนการสืบสวน
แหล่งข่าว เปิดเผยอีกว่า จากการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงาน พบว่าแอร์สาวคนดังกล่าว เดินทางปฏิบัติภารกิจในไทย-ออสเตรเลีย มาแล้ว 15 ครั้ง ในวันเกิดเหตุ เพื่อนร่วมเดินทางเห็นความผิดปกติ เพราะแอร์สาวได้สอบถามเพื่อนแอร์บนเครื่องบินหลายคนระหว่างการเดินทาง เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย ลักษณะคือถามว่ามีการตรวจสัมภาระไหม ตรวจลักษณะไหน
ทำให้เพื่อนแอร์เกิดความสงสัย เพราะเจ้าตัวเดินทางเข้าออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้ง ไม่น่าจะไม่รู้ขั้นตอนการตรวจของออสเตรเลีย ที่เมลเบิร์น โดยหลังรับกระเป๋าเดินทางจากสายพาน แอร์สาวได้เดินไปที่ช่องสีเขียว ซึ่งเป็นสำหรับผู้ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง แต่ระหว่างเดินบริเวณนั้น สุนัขดมกลิ่นของศุลกากรออสเตรเลียได้เข้ามาดมกระเป๋าเดินทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวตรวจค้นเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่ได้ถามว่าเป็นผู้จัดสัมภาระเองหรือไม่ เจ้าตัวได้ยืนยันว่าจัดเอง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าตรวจค้น และพบของกลางดังกล่าว
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อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้
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