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ด่วน! รู้ตัวคนจ้าง-ค่าจ้าง แอร์สาวลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย แล้ว เตรียมประสาน ป.ป.ส.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 12:48 น.
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ด่วน! รู้ตัวคนจ้าง-ค่าจ้าง แอร์สาวลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย แล้ว

ด่วน! ตำรวจออสเตรเลีย รู้ตัวคนจ้าง-ค่าจ้าง แอร์สาวการบันไทย ลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย แล้ว รอประสาน ป.ป.ส.ไทย เพื่อขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่เบื้องหลัง

ความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสสาว สายการบินการบินไทย ถูกจับกุมพร้อมของกลางเฮโรอีน จำนวนมากกว่า 1 กิโลกรัม ที่ซุกซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าผ้า 12 ใบ โดยพยายามลักลอบขนเข้าประเทศออสเตรเลีย ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดทางทีมข่าวช่อง 3 ได้สอบถามแหล่งข่าวถึงกรณีแอร์สาวไทยถูกจับ ลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย ว่า ขณะนี้ตำรวจออสเตรเลีย รู้ตัวผู้ว่าจ้างขนเฮโรอีนแล้ว รวมถึงทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง หลังสามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลของแอร์ที่ถูกจับกุม รอประสาน ป.ป.ส.ไทย เพื่อขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่เบื้องหลัง

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดกับผู้บริหารการบินไทยเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในสำนวนการสืบสวน

แหล่งข่าว เปิดเผยอีกว่า จากการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงาน พบว่าแอร์สาวคนดังกล่าว เดินทางปฏิบัติภารกิจในไทย-ออสเตรเลีย มาแล้ว 15 ครั้ง ในวันเกิดเหตุ เพื่อนร่วมเดินทางเห็นความผิดปกติ เพราะแอร์สาวได้สอบถามเพื่อนแอร์บนเครื่องบินหลายคนระหว่างการเดินทาง เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย ลักษณะคือถามว่ามีการตรวจสัมภาระไหม ตรวจลักษณะไหน

ทำให้เพื่อนแอร์เกิดความสงสัย เพราะเจ้าตัวเดินทางเข้าออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้ง ไม่น่าจะไม่รู้ขั้นตอนการตรวจของออสเตรเลีย ที่เมลเบิร์น โดยหลังรับกระเป๋าเดินทางจากสายพาน แอร์สาวได้เดินไปที่ช่องสีเขียว ซึ่งเป็นสำหรับผู้ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง แต่ระหว่างเดินบริเวณนั้น สุนัขดมกลิ่นของศุลกากรออสเตรเลียได้เข้ามาดมกระเป๋าเดินทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวตรวจค้นเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่ได้ถามว่าเป็นผู้จัดสัมภาระเองหรือไม่ เจ้าตัวได้ยืนยันว่าจัดเอง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าตรวจค้น และพบของกลางดังกล่าว

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อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 30 มิ.ย. 2569 12:48 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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