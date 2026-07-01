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ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี มาแล้วครบทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 11:43 น.
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ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี เช็กช่องทางถ่ายทอดสด

เช็กช่องทางถ่ายทอดสดหวยสลากออมสิน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เริ่มลุ้นผลเวลา 10.30 น. พร้อมวิธีตรวจผลย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ตรวจหวยออมสิน 1 กรกฎาคม 2569 ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 69 รอธนาคารออมสินประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผู้ฝากสลากสามารถติดตามผลรางวัลผ่านช่องทางของธนาคารออมสิน และรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : 9 MCOT

สำหรับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ธนาคารออมสินกำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นบางเดือนที่มีการเลื่อนตามประกาศของธนาคาร เช่น เดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม ที่อาจเลื่อนไปออกรางวัลวันที่ 2 โดยงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ยังเป็นงวดที่ผู้ฝากสลากออมสินรอตรวจผลรางวัลตามปกติ

ประกาศผลรางวัล หวยออมสิน 1 ก.ค. 69 ดูถ่ายทอดสดช่องทางไหน

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ได้ทาง Facebook Live : 9 MCOT โดยปกติเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. นอกจากนี้ ผู้ฝากสลากควรติดตามเพจ GSB Society ของธนาคารออมสิน เพื่อเช็กประกาศและลิงก์ถ่ายทอดสดประจำงวดอีกช่องทางหนึ่ง

การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 ก.ค. 69 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. หลังจากการออกรางวัลเสร็จสิ้น ธนาคารออมสินจะทยอยเผยแพร่ผลรางวัลผ่านช่องทางตรวจสลากออมสินของธนาคาร ผู้ถูกรางวัลควรตรวจผลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้ยืนยันสิทธิ์

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

  • งวดที่ 264 ฉ 8178884

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 268 บ 6898632

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 0496896 3482592 1358451 1244775 0522940

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 3744857 9310418 8563151 4312860 4987780
  • 9693460 2481391 9970019 0794542 9795138

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 11,370 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • 5795294 6793000 1995448 0134048 9768880
  • 4463988 9904176 6367500 2673847 6163871
  • 8227123 8289645 2757627 9884318 4400488

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

  • 7720

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

  • XXX

ตรวจผลย้อนหลังสลากออมสิน ดูได้ที่ไหน

ผู้ฝากสลากสามารถตรวจผลรางวัลย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ในเมนู “ตรวจสลากออมสิน” หรือ “ผลการออกรางวัล” โดยเลือกประเภทสลากที่ต้องการตรวจ เช่น สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี จากนั้นเลือกปีและงวดวันที่ต้องการตรวจสอบ

ธนาคารออมสินมีหน้ารวมผลการออกรางวัลย้อนหลังหลายงวด เช่น ผลรางวัลประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2569, 2 พฤษภาคม 2569, 1 เมษายน 2569, 1 มีนาคม 2569 และงวดย้อนหลังอื่น ๆ ผู้ฝากจึงสามารถตรวจสอบผลย้อนหลังได้จากช่องทางทางการของธนาคารโดยตรง

ช่องทางตรวจหวยออมสิน 1 ก.ค. 69

  1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เมนูตรวจสลากออมสิน
  2. หน้า “ผลการออกรางวัล” ของธนาคารออมสิน
  3. เพจ Facebook : GSB Society
  4. Facebook Live : 9 MCOT สำหรับรับชมการถ่ายทอดสด
  5. แอป MyMo สำหรับผู้ใช้สลากออมสินดิจิทัล

ผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัลควรตรวจสอบผลผ่าน MyMo ควบคู่กับเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เนื่องจากระบบสามารถแสดงรายการสลากของผู้ฝากแต่ละคนได้โดยตรง ช่วยลดโอกาสตรวจผิดงวดหรือผิดประเภทสลาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 01 ก.ค. 2569 11:43 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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