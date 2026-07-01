ตรวจหวยออมสิน 1 ก.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี มาแล้วครบทุกรางวัล
เช็กช่องทางถ่ายทอดสดหวยสลากออมสิน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เริ่มลุ้นผลเวลา 10.30 น. พร้อมวิธีตรวจผลย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน
ตรวจหวยออมสิน 1 กรกฎาคม 2569 ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 ก.ค. 69 รอธนาคารออมสินประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผู้ฝากสลากสามารถติดตามผลรางวัลผ่านช่องทางของธนาคารออมสิน และรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : 9 MCOT
สำหรับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ธนาคารออมสินกำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นบางเดือนที่มีการเลื่อนตามประกาศของธนาคาร เช่น เดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม ที่อาจเลื่อนไปออกรางวัลวันที่ 2 โดยงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ยังเป็นงวดที่ผู้ฝากสลากออมสินรอตรวจผลรางวัลตามปกติ
ประกาศผลรางวัล หวยออมสิน 1 ก.ค. 69 ดูถ่ายทอดสดช่องทางไหน
ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ได้ทาง Facebook Live : 9 MCOT โดยปกติเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. นอกจากนี้ ผู้ฝากสลากควรติดตามเพจ GSB Society ของธนาคารออมสิน เพื่อเช็กประกาศและลิงก์ถ่ายทอดสดประจำงวดอีกช่องทางหนึ่ง
การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 ก.ค. 69 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. หลังจากการออกรางวัลเสร็จสิ้น ธนาคารออมสินจะทยอยเผยแพร่ผลรางวัลผ่านช่องทางตรวจสลากออมสินของธนาคาร ผู้ถูกรางวัลควรตรวจผลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้ยืนยันสิทธิ์
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
- งวดที่ 264 ฉ 8178884
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- งวดที่ 268 บ 6898632
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- 0496896 3482592 1358451 1244775 0522940
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง xxxx อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- 3744857 9310418 8563151 4312860 4987780
- 9693460 2481391 9970019 0794542 9795138
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 11,370 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
- 5795294 6793000 1995448 0134048 9768880
- 4463988 9904176 6367500 2673847 6163871
- 8227123 8289645 2757627 9884318 4400488
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
- 7720
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
- XXX
ตรวจผลย้อนหลังสลากออมสิน ดูได้ที่ไหน
ผู้ฝากสลากสามารถตรวจผลรางวัลย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ในเมนู “ตรวจสลากออมสิน” หรือ “ผลการออกรางวัล” โดยเลือกประเภทสลากที่ต้องการตรวจ เช่น สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี จากนั้นเลือกปีและงวดวันที่ต้องการตรวจสอบ
ธนาคารออมสินมีหน้ารวมผลการออกรางวัลย้อนหลังหลายงวด เช่น ผลรางวัลประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2569, 2 พฤษภาคม 2569, 1 เมษายน 2569, 1 มีนาคม 2569 และงวดย้อนหลังอื่น ๆ ผู้ฝากจึงสามารถตรวจสอบผลย้อนหลังได้จากช่องทางทางการของธนาคารโดยตรง
ช่องทางตรวจหวยออมสิน 1 ก.ค. 69
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เมนูตรวจสลากออมสิน
- หน้า “ผลการออกรางวัล” ของธนาคารออมสิน
- เพจ Facebook : GSB Society
- Facebook Live : 9 MCOT สำหรับรับชมการถ่ายทอดสด
- แอป MyMo สำหรับผู้ใช้สลากออมสินดิจิทัล
ผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัลควรตรวจสอบผลผ่าน MyMo ควบคู่กับเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เนื่องจากระบบสามารถแสดงรายการสลากของผู้ฝากแต่ละคนได้โดยตรง ช่วยลดโอกาสตรวจผิดงวดหรือผิดประเภทสลาก
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