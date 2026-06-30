เหยิน สกอร์เปี้ยน ตลกดัง น้องชายเส้นเลือดในสมองแตก จากไปไม่ทันตั้งตัว
เหยิน สกอร์เปี้ยน แจ้งข่าวเศร้าน้องชายเส้นเลือดในสมองแตกจากไปกะทันหัน แฟนคลับส่งกำลังใจ เผยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดน้อยนางหงษ์
วงการตลกร่วมไว้อาลัย หลังจาก เหยิน สกอร์เปี้ยน นักแสดงตลกคนดัง โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียน้องชายสุดที่รัก อ้น นิวัฒน์ชัย วริสาร ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ทางเพจ ทีมงาน ตลก เหยิน สกอร์เปี้ยน เผยข้อความสุดอาลัยว่า เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงพิธีทำบุญร้อยวันของเพื่อนมาได้ไม่นาน ก็ต้องมาจัดงานศพให้น้องชายต่อ ทำให้เห็นว่าชีวิตคนเรานั้นมีความไม่แน่นอนจริง ๆ หลังจากที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเหยิน สกอร์เปี้ยน
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจของ นิวัฒน์ชัย วริสาร มีกำหนดการจัดขึ้น ณ วัดน้อยนางหงษ์ ศาลา 2 ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ 30 มิถุนายน 2569
- 16:00 น. พิธีรดน้ำศพ
- 18:00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ถึง 1 กรกฎาคม 2569
- 18:00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569
- 16:00 น. พิธีฌาปนกิจศพ
ทางครอบครัววริสารขอเรียนเชิญญาติสนิท มิตรสหาย และผู้ที่เคารพรักทุกท่าน มาร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของคุณอ้นเป็นครั้งสุดท้ายตามวันและเวลาดังกล่าว
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